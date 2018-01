INTER MILAN Icardi, un serial buteur sur le départ

L'attaquant argentin dans le viseur du Real Madrid

Mais une rumeur persistante l'envoie du côté du Real Madrid.

A 24 ans seulement, Mauro Icardi flirte déjà avec les 100 buts en Série A. Auteur de 10 buts avec la Samp lors de sa première saison dans l'élite du football transalpin (2012-2013), le jeune attaquant argentin a marqué son 89e but en championnat avec l'Inter Milan, avant-hier soir sur la pelouse de la Fiorentina, à l'occasion de la 20e journée. On peut même estimer qu'il a déjà atteint cette barre symbolique des 100 réalisations dans le Calcio, avec le but qu'il avait inscrit en Série B lors de l'exercice 2011-2012. face à la Viola, le natif de Rosario avait d'abord vu sa reprise de la tête consécutive à un coup franc être détournée par le gardien Marco Sportiello, mais ce dernier, en bon renard des surfaces qu'il est, avait bien suivi l'action pour pousser le cuir au fond des filets (0-1, 55e). Ce but n'était toutefois pas suffisant pour le club lombard, rejoint dans le temps additionnel sur la pelouse du stade Artemio-Franchi à la suite d'une frappe à bout portant d'un autre Argentin, Giovanni Simeone (1-1, 90e+1). Les Nerazzurri restent ainsi troisièmes au classement, à bonne distance du Napoli (+8) et de la Juve (+7), qui jouent ce week-end face au Hellas Vérone (19e) et à Cagliari (15e). Mais une autre nouvelle inquiète encore plus les tifosi de l'Inter. Une rumeur persistante envoie en effet leur idole, Mauro Icardi, du côté du Real Madrid.

Le président Florentino Perez serait prêt, dit-on, à payer les 110 millions d'euros de sa clause libératoire. Karim Benzema pourrait même être inclus dans la transaction, malgré les réticences de Zinedine Zidane.

Les dirigeants intéristes ont tenu à démentir cette information et veulent se montrer rassurants, alors que Mauro Icardi, qui porte le brassard de capitaine et en est déjà à 18 buts en 20 matchs de Série A cette saison, a dit se sentir toujours aussi bien sous les couleurs du club lombard. Jusqu'à quand?