LIGUE 2 MOBILIS - 16E JOURNÉE:JSM BÉJAÏA Les gars de la Soummam reprennent espoir

Par Boualem CHOUALI -

L'enjeu de l'accession toujours aussi serré

Avec 27 points au compteur, la JSMB occupe la 6e place au classement général mais avec une seule longueur de retard de la troisième marche du podium et derrière deux autres sérieux prétendants au sacre final, le CABBA et l'ASO.

Les Vert et Rouge de Yemma Gouraya ont réalisé l'essentiel avant-hier au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa en battant leur adversaire du jour le RC Relizane par la petite des marges (1-0) pour le compte de la 16e journée de Ligue 2 Mobilis. En effet, dans une rencontre d'un niveau tout juste moyen, les poulains de Mounir Zeghdoud ont pu glaner les trois points mis en jeu grâce au but de Ouanès inscrit à la 54' de jeu. Un but libérateur pour les gars de Yemma Gouraya qui ont trouvé beaucoup de difficultés devant une coriace équipe du RC Relizane en l'occurrence. Du coup, le doyen des clubs kabyles aligne une deuxième victoire de suite et se replace désormais en pole position pour guetter le moindre faux pas des équipes du haut du tableau pour monter sur le podium. Avec 27 points au compteur, la JSMB occupe la 6e place au classement général mais avec une seule longueur de retard de la troisième marche du podium et derrière deux autres sérieux prétendants au sacre final le CABBA et l'ASO qui occupent respectivement la 4e et la 5e place au classement général avec 28 points chacune au compteur. C'est dire que cette 16e journée de la Ligue 2 Mobilis a été bénéfique, aussi bien à la JSMB, qu'aux autres équipes suite au faux pas à domicile du leader l'AS Aïn M'Lila et la défaite de son dauphin les Crabes du MOB à l'extérieur devant l'ASM Oran en l'occurrence. Il faut dire qu'à l'issue de cette première journée de la phase retour rien n'est encore joué pour les prétendants au titre. Mieux, les choses se corsent davantage avec un classement des plus serrés. De la première équipe en tête l'ASAM en l'occurrence, à la 8e place soit l'ASMO avec 25 points au compteur, toutes les équipes sont bien placées pour jouer l'accession. La course au titre s'annonce désormais des plus rudes et plus serrées et la décantation est loin de se dessiner encore car la fin des courses est encore loin. Pour revenir à la victoire des Vert et Rouge, il faut dire qu'elle arrive au bon moment avec tous les problèmes, notamment financiers, que traverse le club ces derniers temps en plus des problèmes organiques entre la SSPA-JSMB et le CSA-JSMB. Pour Mounir Zeghdoud, l'entraîneur en chef des Vert et Rouge, cette victoire est tombée au bon moment et fera certainement beaucoup de bien à l'équipe «c'est une victoire très importante pour nous. C'est une bonne chose de commencer la phase retour par une victoire, car ça nous permettra d'entrevoir les prochains matchs avec un bon moral», nous avoue le coach des Vert et Rouge avant d'ajouter: «Maintenant que nous nous rapprochons du podium, on doit gérer match par match pour rester collés au peloton de tête et bien contrôler la course».

Les gars de Yemma Gouraya, qui occupent la 6e place au classement général, doivent faire preuve de beaucoup de combativité et d'engagement pour rester dans la même dynamique à commencer justement par la prochaine journée où le club est appelé à faire un périlleux déplacement à Aïn Fakroun pour affronter l'équipe locale du CRBAF pour le compte de la 17e journée de Ligue 2 Mobilis.