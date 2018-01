DÉBUT AUJOURD'HUI DU STAGE DE L'EN DES LOCAUX Madjer prépare l'avenir avec des trentenaires!

Par Saïd MEKKI -

Le coach des Verts toujours à la recherche d'une ossature

La sélection algérienne de football des joueurs locaux débutera son second stage sous la houlette du coach principal des Verts, Rabah Madjer aujourd'hui au Centre technique de Sidi Moussa dans la perspective de disputer un match amical contre la sélection rwandaise le 10 du mois en cours à Tunis. Fidèle à son «idée» initiale et en dépit des critiques qu'il a subis, Madjer persiste et garde les mêmes joueurs qu'il a convoqués lors du premier stage en novembre dernier caractérisés par plusieurs absences pour blessure. Pour ce stage Madjer a donc fait appel à 21 joueurs parmi lesquels un seul nouveau, à savoir le joueur de l'USM Bel Abbès, Bouguelmouna. Ce joueur prend donc la place de Derfalou que le coach Madjer a voulu laisser à la disposition de son équipe l'USM Alger. A ce propos, il est utile de rappeler que le président des Rouge et Noir a bien fustigé le coach des Verts pour avoir choisi pas moins de six de ses joueurs locaux lors du premier stage. Aujourd'hui, Madjer en a retenu, tout de même, six à l'exception de Darfalou. Par contre, même si le président de la JS Saoura, Zerouati a fait remarquer qu'il est inconcevable que son équipe qui joue les premiers rôles dans le championnat n'enregistre aucun joueur convoqué.

Ainsi, si l'Ouest n'est représenté que par le joueur de l'USMBA, cette fois-ci, celui du Sud ne connaît aucun joueur convoqué. Des autres remarques à faire concernant cette nouvelle liste des joueurs locaux, la plus importante est celle de noter la présence de plusieurs joueurs «trentenaires» alors que cette sélection des joueurs locaux est censée être l'antichambre de la sélection A. Et comme l'objectif premier est de bien représenter le pays lors de la CAN 2019, ce sont des joueurs «jeunes» et donc moins de la trentaine qui doivent figurer dans cette liste pour les encourager.

La sélection des U23 est bien là avec au moins une quarantaine de joueurs! C'est pourquoi les spécialistes remarquent la présence des joueurs qui ne pourront pas rivaliser sur le plan physique, surtout à moyen terme devant des sélections qui se basent, elles, sur les jeunes générations et leur vivacité. Sinon comment expliquer ce choix des joueurs tels, Chaouchi (33 ans), Ziti (28 ans), Djabou (30 ans), Benmoussa (31 ans), Bouguelmouna (29 ans), Bencherifa (29 ans), Belkheir (28 ans)...? La «logique» voudrait que l'on retrouve des joueurs «réserves» pour les aider à intégrer petit à petit la sélection A et ainsi connaître l'ambiance des Verts avant d'être face aux compétitions.

D'autre part, Madjer n'a choisi que deux gardiens de but parmi lesquels, le plus «critiqué» par les fans des Verts et les médias, à savoir Chaouchi. Celui-ci n'était même pas titulaire dans on équipe le MCA alors qu'il figure en premier dans la liste. Et pour ne pas perdre sa place chez les A' et donc les A, une petite pression sur le coach Casoni et le tour est joué. Chaouchi a été aligné lors du dernier match du MCA et est donc «opérationnel» pour intégrer la sélection...Ce choix des trentenaires, faut-il bien l'indiquer, est en contradiction avec les dernières déclarations de Madjer qui a assuré que la première liste n'est que celle d'une présélection alors que d'autres joueurs seront convoqués par la suite avant de faire un choix définitif...Sur le terrain donc, Madjer et ses deux adjoints, Ighil Meziane et Djamel Menad travailleront deux journées seulement avec les 21 joueurs convoqués avant de se déplacer à Tunis le 9 du mois en cours, où ils passeront une seule nuit, avant de disputer un match amical contre la sélection du Rwanda, le lendemain. Cette dernière se prépare à Tunis depuis une semaine pour bien aborder les matchs du CHAN 2018 qui auront lieu à partir du 12 janvier au Maroc.