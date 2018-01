Nouvelles des Fédérations sportives

Tennis

La cérémonie de remise des diplômes aux lauréats du stage d'entraîneurs de tennis 1er degré (MJS/FAT), aura lieu le 13 janvier (14h) au Tennis club de Hydra (Alger), en marge du championnat d'Afrique du Nord des U14.



Badminton

Les membres du bureau exécutif de la Fédération algérienne de badminton, réunis jeudi, ont dévoilé les dates de l'Open international et du championnat d'Afrique, prévus en Algérie: Open international du 7 au 10 février. Championnat d'Afrique individuel

du 12 au 15 février. Championnat d'Afrique par équipes les 16 et 17 février.



Sport et travail

Le Sahara marathon 2018 «Botros», en solidarité avec le peuple sahraoui, se déroulera le 26 février sur une distance de 42 km.



Rafle et billard

Dans le cadre de la préparation pour les Jeux méditerranéens, prévus du 22 mai au 1er juin à Tarragone (Espagne), la sélection nationale de rafle, composée de 12 athlètes, effectuera un stage du 11 au 13 janvier à Sidi Bel Abbès.



Judo

Un séminaire national d'arbitrage et de coaching se déroulera mercredi à Alger pour l'introduction et l'explication des nouvelles règles d'arbitrage 2018 qui seront appliquées lors du Championnat national individuel seniors (messieurs et dames), prévu du 11

au 13 janvier à Chéraga (Alger).



Cyclisme

Un stage de formation au profit des commissaires nationaux a débuté avant-hier au centre de formation en cyclisme de Mascara, sous la direction du commissaire international UCI, Jean-Michel Voets. Cette formation de quatre jours concerne une vingtaine de commissaires.