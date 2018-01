BAYERN MUNICH Vidal ne partira pas

Annoncé possible partant cet hiver et dans le viseur de Chelsea, Arturo Vidal (30 ans, 14 matchs et 5 buts en Bundesliga cette saison) restera au Bayern Munich. C'est en tout cas ce qu'affirme son entraîneur, Jupp Heynckes, qui écarte aussi tout autre départ en janvier. «Il n'y a pas de contact entre Chelsea et le Bayern Munich. Nous ne vendrons pas Arturo Vidal ni aucun autre joueur durant le mercato d'hiver», a assuré l'entraîneur bavarois.