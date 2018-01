CHALLENGE NATIONAL DE «LA RÉVOLUTION» Ali Grine et Sabour remportent la 11e édition

La 11e édition du Challenge national de cross-country «La Révolution», disputée avant-hier à Djelfa (Est) a été remportée par Ali Grine, de la sélection nationale militaire chez les messieurs, ainsi que Nassima Sabour, de l'AS Protection Civile d'Alger chez les dames. Le podium a été complété chez les messieurs par Sabri Kehia (AS Sûreté nationale) et Seïf-Eddine Djermouni (sélection militaire), alors que chez les dames, la deuxième place est revenue à Hadjer Soukhal (NC Bordj Bou Arréridj), suivie de Nassima Messaoudi (AS Protection civile d'Alger). Plus de 680 coureurs (messieurs/dames), représentant 48 clubs de 28 wilayas, ont participé à cette épreuve, disputée sur le parcours de Senelba Chergui, à environ 5 km du chef-lieu de wilaya. Cette 11e édition a porté le nom de l'artiste défunt Ahmed Ben Bouzid, plus connu sous le nom de Cheikh Atallah, «en hommage à ses qualités d'artiste et son amour pour le sport», a indiqué le président de la Ligue de wilaya d'athlétisme, Laâdli Abdelaziz. Chez les juniors (garçons), c'est Akram Abed de Bordj Bou Arréridj (libre) qui a pris la première place, devant deux concurrents de M'sila, respectivement Abderrahim Chebli et Fouad Baâli. Chez les filles, c'est également la Bordjienne Khadidja Hebbache (libre) qui s'est imposée devant Bouchra Amiche (MS Cherchell) et Wiam Kherroubi (Chlef).