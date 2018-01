CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE INTER-CLUBS DE NATATION Les benjamins du GSP sacrés champions

Le club du Groupement sportif des pétroliers a été sacré champion d'Algérie inter- clubs benjamins de natation (garçons et filles) en petit bassin de 25 mètres, à l'issue de deux jours de compétition qui s'est déroulée à la piscine semi-olympique de Gdyel (Oran). Les nageurs et nageuses du GSP ont domine les épreuves en totalisant 13 760 points devant l'USM Alger avec 12 766 points et le Sahel nautique d'El Biar avec 12 260 pts. Les résultats sont calculés en additionnant les points obtenus par les nageurs filles et garçons dans toutes les disciplines de natation programmées, à savoir nage libre, brasse, papillon, dos, quatre nages en individuel et relais 4 fois 50 mètres quatre nages et nage libre filles et garçons et mixte. L'entraîneur national toutes catégories, Anouar Boutebina a estime que le niveau de la compétition était plus qu'acceptable avec des chronos satisfaisants et une rude concurrence devant une assistance nombreuse durant les deux jours de la compétition. Ce Championnat national inter- clubs benjamins bassin 25 m, comportant quatre séances en 13 spécialités de nage, a été organisé par la ligue de wilaya d'Oran en collaboration avec la Fédération algérienne de natation, regroupant 491 nageurs dont 218 nageuses représentant 42 clubs de 11 ligues de wilayas du pays. Une cérémonie de remise de trophées aux clubs vainqueurs a clôturé cette compétition qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions, en présence des membres de la FAN et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports d'Oran et de la ligue organisatrice.