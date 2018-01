LE BETIS S'EST IMPOSÉ DANS LE DERBY DE SÉVILLE Boudebouz passeur décisif

Le Betis a remporté le derby de Séville dans le stade de son ennemi juré lors d'un match à 8 buts, Boudebouz qui a disputé les 90 minutes a participé au basculement de la rencontre pour les Verts à la 63e minute. Les coéquipiers de Mandi vont ouvrir le score dès la première minute de jeu par Fabian Ruiz bien servi par Joaquin, mais le FC Séville égalise par Wissam Ben Yedder à la 13e sur coup franc. Le Betis reprend l'avantage aussi sur coup de pied arrêté grâce à Feddal sur une autre passe de Joaquin (21') avant que le même Feddal ne sauve un but sur sa ligne après un grand pont d'Escudero sur Mandi, mais finalement les Blancs vont égaliser par Simon Kjaer de la tête (40'), 2-2 à la mi-temps. A la reprise le Betis va bien gérer et construit une belle action patiemment depuis l'axe de la défense remontée jusqu'à la ligne médiane. Mandi passe à Feddal qui d'une transversale trouve Guardado qui fait le une-deux avec Boudebouz dans la surface avant de trouver Sergio Leone dos au but au point de penalty, ce dernier redonne à Boudebouz qui voit l'appel au second poteau du Durmisi et lui envoie le ballon du pied gauche, surprenant la défense adverse pour le but du 2-3 (63'). Dans la minute qui suit, Durmisi démarre à tout allure et donne la balle à Cristian Tello qui venait d'entrer, ce dernier trouve Sergio Leon qui trompe le gardien d'un extérieur du pied, 2-4 (64'). Le match s'emballe, le FC Séville ne veut rien lâcher et égalise à la 66e par Lenglet, 3-4 mais dans les dernières secondes des arrêts de jeu, les locaux s'exposent trop en tentant d'égaliser et Tello plus frais pique un ballon dans le rond central et part seul pour aligner Sergio Rico (90'+5'). Score final, 3-5 pour le Betis qui remonte à la 8e place alors que le FC Séville reste 5e.