LE CSC ET L'USMA ACCROCHÉS Le MCA et la JSS se relancent

Le hold-up de la journée est à mettre à l'actif du MC Oran qui après être resté muet pendant la totalité du temps réglementaire a réussi à achever l'USM Blida dans le temps additionnel

Le leader de la Ligue 1 Mobilis, le CS Constantine a été accroché par le NA Hussein Dey (1-1), en match comptant pour la 16e journée, ayant vu l'USM Alger se neutraliser (0-0) avec le Paradou AC, au moment où le MC Alger s'est hissé au pied du podium, en dominant l'US Biskra (2-0). Un score de parité, qui maintient le CSC à la première place, avec 32 points, au moment où le Nasria reste à la 8e, avec 22 unités, ex aequo avec le Paradou AC, qui, un peu plus tard dans la soirée, s'était neutralisé avec l'USM Alger (0-0) au stade Omar-Hamadi. Un chaud derby, malgré la faible affluence dans les tribunes, car sur le terrain, les débats n'ont pas manqué de piment. D'ailleurs, le score de zéro partout ne reflète aucunement la vraie physionomie de cette rencontre. Un manque d'efficacité dont le MC Alger n'a pas souffert en accueillant l'US Biskra, qu'il a dominé (2-0) grâce à Bendebka (19') et Hachoud (74'), pour se hisser au pied du podium avec 26 points. Soit à une longueur de l'USM Alger (3e-27pts), au moment où l'USB reste premier club relégable, avec seulement 13 unités au compteur. Le hold-up de la journée est à mettre à l'actif du MC Oran, qui après être resté muet pendant la totalité du temps réglementaire a réussi à achever l'USM Blida dans le temps additionnel, grâce à un boulet de canon du milieu de terrain Sabri Gharbi, auteur d'un tir imparable à la 90'+2. Un précieux succès en déplacement qui fait le bonheur du club d'El Hamri, désormais 5e avec 25 points, au moment où l'USMB reste lanterne rouge, avec seulement 8 points récoltés depuis l'entame de la saison. De son côté, l'USM Bel Abbès n'a pas raté l'occasion d'engranger les trois points en accueillant le CR Belouizdad, qu'il a surclassé (1-0) grâce à un but précoce de Belhocine (4'). Une très bonne opération pour le club de l'Ouest, car elle le propulse à la 7e place du classement général, avec 23 points, alors que du côté du belouizdadi, la crise semble persister, malgré l'arrivée d'un nouvel entraîneur. La direction du Chabab a engagé en effet le Marocain Rachid Taousi pour remplacer le Serbe Ivica Todorov avec l'espoir de provoquer le déclic, mais visiblement sans succès, puisque le club n'arrive toujours pas à stopper l'hémorragie. Ce qui l'a relégué de la première à la 10e place, qu'il partage actuellement avec le DRB Tadjenanet, avec 18 points chacun. Vendredi, en ouverture de cette 16e journée, c'est la JS Saoura qui avait réussi la meilleure affaire, en consolidant sa deuxième place suite à sa victoire par deux buts à zéro contre la JS Kabylie. Les matchs DRBT-OM et USMH-ESS s'étaient soldés par des nuls (0-0). Des scores de parité qui arrangent légèrement les clubs visiteurs, l'ESS a juste réussi à se maintenir seule à la 5e place, avec 25 points, au moment où l'O M a rejoint la JSK à la 12e place, avec 17 points.