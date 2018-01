NA HUSSEÏN DEY La défense cède après six matchs sans encaisser

Le Nasria, tenu en échec avant-hier au stade du 20-Août 1955 d'Alger par le leader le CS Constantine (1-1), a vu sa série de six matchs sans encaisser le moindre but prendre fin, à l'occasion de la 16e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Le Malien Moctar Cissé a surgi à la 3e minute de jeu. Il a fallu attendre la seconde période pour voir les Sang et Or remettre les pendules à l'heure (74e) par l'entremise de leur nouvelle recrue hivernale Abderrahmane Yousfi (ex-Créteil-France). Avec 12 buts encaissés en 16 matchs, en compagnie du MCA, le NAHD détient la deuxième meilleure défense de la Ligue 1 derrière celle de l'ESS (10 buts). En revanche, l'attaque reste le maillon faible avec 15 buts marqués, soit une moyenne de 0,93 but-match. Sous la conduite de Dziri Billel, le NAHD reste invaincu depuis la 7e journée, mais l'équipe est en train de «collectionner» les matchs nuls (10 au total).