TOURNOI INTERNATIONAL DU QATAR DE HANDBALL Algérie-Oman demain à Doha

La sélection algérienne de handball s'est imposée devant son homologue cubaine sur le score de 32 à 20 (mi-temps: 13-10), en match comptant pour la 3e journée du tournoi international du Qatar, disputé avant-hier à Doha. C'est la première victoire du «Sept» national dans cette compétition, après la défaite concédée, vendredi, face au Qatar (21-40).

Les handballeurs algériens enchaîneront demain contre Oman (17h30), avant de boucler le tournoi mercredi face à l'Iran (17h30). Avant de prendre part à ce tournoi, l'équipe algérienne avait effectué un stage de préparation du 23 au 31 décembre en Serbie, en prévision de la CAN 2018 au Gabon (17-27 janvier). A la CAN 2018, l'Algérie évoluera lors du premier tour de la compétition dans la poule A aux côtés du Gabon, de la Tunisie (vice-championne d'Afrique), du Cameroun et du Congo, tandis que le groupe B est composé de l'Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la RD Congo, de l'Angola et du Nigeria. Les trois premiers de la compétition représenteront l'Afrique au Championnat du monde, prévu en Allemagne et au Danemark en 2019.

Abdi Ayoub forfait pour la CAN 2018

Mauvaise nouvelle pour les Verts, actuellement en pleine phase de préparation pour la prochaine CAN 2018 de handball qui débute le 17 janvier prochain au Gabon. L'arrière doit, Abdi Ayoub, s'est en effet blessé à l'épaule lors d'un match amical remporté (32-20) face à Cuba et sera officiellement forfait pour la compétition africaine.