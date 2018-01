ZIDANE - DIRECTION DU REAL MADRID De l'eau dans le gaz?

Si les dirigeants madrilènes ont toujours respecté les décisions de leur entraîneur, la situation semble changer comme l'explique AS. Le transfert de Kepa en est la preuve.

«En tant qu'entraîneur, maintenant je dis que je n'ai pas besoin de gardien. S'il y a des changements en juin, on parlera et on pourra renforcer certains postes. En deux ans aucun joueur n'est arrivé à ce stade. En ce moment je ne parle que des joueurs que j'ai sous mes ordres».

Les déclarations de Zinedine Zidane en conférence de presse samedi en ont surpris plus d'un, avec Kepa Arrizabalaga en tête de liste probablement. Alors que le portier de l'Athletic devrait officiellement devenir joueur madrilène - il aurait déjà passé sa visite médicale selon plusieurs médias madrilènes - ces déclarations du Français sont forcément étonnantes... Mais surtout, elles révèlent une différence de plans entre la direction merengue et le tacticien français au niveau du mercato, comme le révèle le quotidien AS.

Lors d'une réunion organisée mardi dernier avec Florentino Pérez et son bras droit José Angel Sanchez, Zidane a fait savoir qu'il souhaitait que Kepa rejoigne le club en juin, puisqu'il est satisfait de Keylor Navas et de Kiko Casilla. D'où ses déclarations en conférence de presse.

La direction ne voit cependant pas les choses sous cet angle là, et compte bien que le portier international espagnol intègre l'équipe dès ce mois de janvier. Le média madrilène précise tout de même qu'il existe deux dates de début dans le contrat du gardien: une en janvier, s'il venait à rejoindre l'équipe dès maintenant, et une pour le mois de juin, avec une prime plus élevée qui plus est. Mais la situation du joueur étant compliquée à vivre à l'Athletic, Kepa souhaite, comme la direction madrilène, rejoindre les rangs merengues dès maintenant. S'il est bien évidemment trop tôt pour parler de tensions entre les dirigeants et Zidane, force est de constater que ces premiers n'hésiteront pas à aller à l'encontre des idées de leur coach lorsque les résultats ne sont pas excellents...