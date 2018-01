ALORS QUE MUSTAPHA BISKRI EST LIMOGÉ Le MOB prend contact avec... cinq entraîneurs

Par Boualem CHOUALI -

La dernière défaite des Crabes à Oran devant l'ASMO a été fatale pour l'entraîneur en chef des Vert et Noir, Mustapha Biskri en l'occurrence. Une défaite jugée de trop par le président du conseil de gestion M. Rezki qui a de suite limogé son entraîneur en chef pour mauvais résultats dus essentiellement aux mauvais choix tactiques. En effet, dans une déclaration rendue publique avant-hier soir, la direction du MOB a informé qu'elle s'est séparée de son entraîneur en chef pour mauvais résultats et manque d'autorité sur le groupe. C'est d'ailleurs ce que nous a confirmé le président Rezki hier matin joint par téléphone «effectivement, il a été mis fin à la collaboration de M. Biskri avec le MOB en sa qualité d'entraîneur en chef. Cette décision est prise suite aux mauvais résultats enregistrés ces cinq dernières journées en championnat, lesquels sont dus aux mauvais choix tactiques d'une part et manque d'autorité de l'entraîneur sur le groupe qui a provoqué un manque de discipline flagrant dans le groupe», nous a informé le président du conseil de gestion avant d'ajouter sur le sort de la barre technique «nous sommes en contact avec au moins cinq entraîneurs. Nous allons discuter avec chacun d'eux sur le programme et les objectifs du club. La première des conditions c'est de rétablir la discipline et imposer une certaine autorité sur les joueurs en plus des résultats techniques à exiger bien évidemment, étant donné que nous sommes encore en pole position pour jouer l'accession. Le nouvel entraîneur sera connu en moins de 48 heures». On apprend, par ailleurs, de source proche de la direction des Vert et Noir que plusieurs entraîneurs sont sur le calepin du président Mustapha Reski. Il s'agit de Rachid Bouarata, Abdelkrim Bira, Mohamed Mihoubi, Didier Gomez, Khaled Lounici entre autres.