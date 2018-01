HOPMAN CUP DE TENNIS La Suisse de Federer triomphe 17 ans après

Encore un trophée pour le champion suisse

La Suisse n'avait remporté qu'une seule fois la Hopman Cup, le 30 décembre 2000, avec... Roger Federer, alors âgé de seulement 19 ans, et Martina Hingis.

La Suisse, portée par un Roger Federer souverain, a remporté la Hopman Cup, compétition par équipes mixtes, en battant en finale l'Allemagne, 2 victoires à 1, avant-hier à Perth, une victoire de bon augure pour le numéro 2 mondial avant l'Open d'Australie. Federer a donné le premier point à la Suisse en battant en trois sets 6-7, 6-0, 6-2 la nouvelle étoile Alexander Zverev, numéro 4 mondial à 20 ans. Il a ensuite apporté le point de la victoire à son équipe dans le double mixte, associé à Belinda Bencic. Entre-temps, l'Allemagne était parvenue à égaliser grâce à Angelique Kerber (21e mondiale) qui a largement dominé dans le simple dames Bencic (74e), 6-4, 6-1.

Le Suisse en a profité pour rendre un hommage appuyé à sa célèbre compatriote, ancienne numéro un mondiale en simple et en double, qui a pris sa retraite des courts l'an dernier. «Je peux dire qu'elle m'a aidé à devenir le joueur que je suis aujourd'hui. (...) Grâce à elle, j'ai notamment compris qu'avec un travail acharné et de l'implication, on pouvait aller très loin, alors qu'avant je pensais que c'était juste une question de talent», a-t-il expliqué. Avant de venir à bout de l'Allemagne en finale, la paire Federer-Bencic avait battu la Russie, le Japon et les Etats-Unis sans perdre le moindre match. En pleine préparation pour l'Open d'Australie, Federer, 36 ans, a réussi un sans-faute dans cette épreuve avec quatre succès successifs face au Japonais Yuichi Sugita, au Russe Karen Khachanov, à l'Américain Jack Sock, 8e joueur mondial, et contre Zverev. Jusqu'à sa rencontre avec l'Allemand, il n'avait pas concédé le moindre set. Bencic, elle aussi, s'était offerte une joueuse du Top 10 en battant Coco Vandeweghe (10e) en demi-finales. «Je veux remercier Belinda, qui a très bien joué toute cette semaine. Je suis très heureux et j'espère qu'on pourra revenir l'an prochain», a d'ailleurs tenu à souligner Federer. Cette victoire a en tout cas constitué un bon échauffement en vue de Melbourne (15-28 janvier) pour le joueur aux 19 titres en Grand Chelem, dont cinq en Australie où il est tenant du titre. L'an dernier, Federer avait choisi la Hopman Cup pour faire son retour sur les courts après sa blessure au genou. Juste avant de s'imposer à Melbourne.