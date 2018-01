ANNONCÉ À LIVERPOOL POUR 4 ANS À 55 MILLIONS D'EUROS Mahrez toujours dans l'attente

Par Lounès MEBERBECHE -

L'international algérien attend d'y voir plus clair

Comme il fallait s'y attendre, l'avenir de la pépite algérienne de Leicester City, Riyad Mahrez, devait impérativement connaître du nouveau lors de ce mercato d'hiver. Sauf que la transaction n'avait pas totalement abouti étant donné qu'elle était liée à plusieurs paramètres.

Ainsi, une piste a été vite activée avant-hier soir, quelques heures seulement après la confirmation du transfert de l'attaquant brésilien de Liverpool, Philippe Coutinho, vers le Barça pour la somme de 160 millions d'euros. Ce transfert historique a ouvert la voix au numéro 26 des Foxes qui pourrait prendre une place dans le Onze type de Jürgen Klopp. Mais à l'heure où on mettait sous presse, aucune confirmation n'est venue boucler ce transfert tant attendu de Mahrez vers les Reds de la Mersey. En effet, avant-hier soir c'est la chaîne BeIN Sports qui a balancé l'info de l'officialisation imminente de ce transfert dès hier, mais la presse anglaise et les autres (espagnole & allemande) affirmaient le contraire et disaient qu'il n'y a aucune confirmation, encore moins d'intérêt. D'après BeIN Sports, l'ailier de 26 ans devait même passer sa visite médicale hier dans la journée avant de parapher sa signature sur son contrat avec Liverpool pour 55 millions d'euros jusqu'au mois de juin 2022. Toutefois, hier matin, la presse anglaise semblait partager entre deux versions. La première, lancée par Sky Sports et The Telegraph assurait qu'aucun contact n'a été noué entre les deux parties. Le club de la Mersey aurait même démenti cette information en affirmant que le club de Dalglish ne serait pas intéressé par l'ancien Havrais. La seconde piste a été relayée par le site Le 10 Sport.com, qui a affirmé qu'Arsène Wenger, coach d'Arsenal, désirerait déjà préparer l'éventuel départ d'Alexis Sanchez par un joueur bien précis: Riyad Mahrez. Le Chilien se rapprocherait indéniablement de Manchester City et Pep Guardiola serait donc en passe d'arriver à ses fins dans ce feuilleton haletant, même si l'ancien coach du Barça avait ciblé l'attaquant algérien tout récemment. Mais d'après le Daily Mirror d'hier matin, la direction des Gunners afficherait un souhait fort quant au successeur de Sanchez. Selon les dernières indiscrétions du média britannique, Riyad Mahrez jouerait un rôle plus qu'important quant au départ d'Alexis Sanchez. Arsène Wenger souhaiterait coûte que coûte arracher la signature de l'international algérien avant de voir son buteur s'envoler vers d'autres cieux, et plus précieusement vers Manchester City. Une condition sine qua non fixée par le technicien alsacien. Face à cette incertitude, l'entraîneur de Leicester, Claude Puel, n'a toujours pas l'intention de se séparer de son meilleur joueur, lui qui a confié avant-hier à propos de Mahrez: «Je suis heureux avec lui et je pense qu'il prend du plaisir ici. Il est heureux de jouer avec cette équipe. Il a obtenu de bons résultats avec des passes et des buts lors des derniers matchs. Je pense qu'il est important qu'il reste concentré jusqu'à la fin de la saison», a lancé le Français sur Sky Sports. Ainsi, il est vraiment délicat de confirmer avec certitude la prochaine destination de virevoltant joueur de l'EN surtout que l'on connaît parfaitement les agitations qui caractérisent le marché anglais des transferts. Par ailleurs, l'international algérien est nominé au titre du meilleur joueur du mois de décembre 2017 en championnat d'Angleterre, a annoncé la Premier League sur son site officiel. Outre Mahrez, sept autres joueurs ont été désignés selon «leurs performances réalisées en décembre dernier» pour ce titre personnel, il s'agit de Marcos Alonso (Chelsea), Marko Arnautovic (West Ham), Roberto Firmino (Liverpool), Harry Kane (Tottenham), Jesse Lingard (Manchester United), Nicolas Otamendi (Manchester City) et Mohamed Salah (Liverpool). Mahrez (26 ans) a retrouvé la plénitude de ses moyens, depuis notamment l'arrivée de l'entraîneur Claude Puel en octobre dernier. Le joueur algérien compte sept buts en Premier League, et huit toutes compétitions confondues en plus de sept passes décisives. Il est en train de retrouver ses sensations qui lui ont valu d'être élu meilleur joueur d'Angleterre en 2016.

En attendant un nouveau rebondissement dans ce dossier brûlant, nos amis du site algérien LaGazetteduFennec.com affirment que Mahrez se trouvait hier encore à Dubaï où il s'est envolé depuis vendredi pour passer quelques jours de repos en famille et devrait reprendre l'entraînement avec son club dès aujourd'hui pour préparer la prochaine rencontre des Foxes face à Chelsea qui serait tout aussi intéressé par la vedette des Verts. Affaire à suivre.