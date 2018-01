Les chefs de mission des délégations fin janvier à Alger

Une réunion des chefs de mission des délégations africaines pour les Jeux africains de la jeunesse, prévus en Algérie en juillet prochain, aura lieu les 28, 29 et 30 janvier à Alger, a indiqué le président par intérim de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa) et patron du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf. «La date a été arrêtée samedi, lors de la seconde journée de la réunion de coordination au Caire regroupant l'Acnoa, l'Union des Confédérations sportives africaines (Ucsa), le COA et des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) au sujet des préparatifs aux JAJ que l'Algérie abritera du 19 au 28 juillet prochain», a souligné Berraf, ajoutant que «normalement, les responsables des 54 pays membres seront présents à cette réunion qui sera la première». Sur place, les chefs de mission seront informés de l'état d'avancement des préparatifs des JAJ-2018 par le Comité d'organisation (COJAJ). Responsables de leurs délégations nationales d'athlètes et d'officiels durant les Jeux, les chefs de mission se retrouveront durant trois jours à Alger où un grand nombre de sujets comme l'hébergement, le transport, l'accréditation et les cérémonies, entre autres, leur seront présentés. Ils auront également à effectuer des visites aux différents sites retenus pour les Jeux, en premier lieu le village des athlètes et les infrastructures sportives. La réunion des chefs de mission sera précédée par celle regroupant l'Acnoa, le COA, l'Ucsa et les Confédérations africaines, prévue les 26 et 27 janvier, ajoute la même source.