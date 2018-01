APRÈS 71 JOURS D'ABSENCE Bentaleb rejoue avec Schalke 04

Le milieu international algérien de Schalke 04, Nabil Bentaleb, remis d'une blessure au pubis, a rejoué avec son équipe, lors du match amical disputé avant-hier face aux Belges de Genk (2-1), en marge du stage qu'effectuent les Allemands à Benidorm (Espagne). Titularisé par l'entraîneur Domenico Tedesco, le joueur algérien a cédé sa place en seconde période (46e) à son coéquipier Meyer. Ce retour sur les terrains est venu soulager le milieu défensif des Verts, blessé le 28 octobre dernier lors de la réception de Wolfsburg (1-1) comptant pour la 10e journée du championnat.

Bentaleb était contraint de rater notamment les deux dernières sorties à domicile de l'Equipe nationale, disputées en novembre dernier face au Nigeria (1-1, puis 3-0 sur tapis vert) en clôture des qualifications de la Coupe du monde 2018 et en amical face à la Centrafrique (3-0). Ayant repris l'entraînement mardi dernier, Bentaleb s'est dit «prêt à 200%» pour reprendre la compétition avec le club de la Ruhr. «Je me sens prêt à 200% pour retrouver l'ambiance des terrains et reprendre la compétition. C'était frustrant de ne pas pouvoir aider mon équipe, notamment dans les moments difficiles, maintenant je suis de retour», a-t-il affirmé. Il devrait effectuer son come-back en championnat dès samedi prochain en déplacement face au RB Leipzig, dans le cadre de la 18e journée de la Bundesliga. Le natif de Lille (France), âgé de

23 ans, a démarré la saison sur les chapeaux de roue en marquant trois buts en championnat avant d'être stoppé net dans son élan par cette blessure.

Prêté par les Anglais de Tottenham pour une saison, Bentaleb a fini par s'engager définitivement la saison dernière jusqu'en 2021 avec Schalke 04 qui a levé l'option d'achat au terme de la première partie de la saison 2016-2017.