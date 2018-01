BORUSSIA DORTMUND Usain Bolt va faire un essai en mars!

Le recordman du monde du 100 m et du 200 m, qui clame depuis longtemps son rêve de devenir footballeur professionnel, vient de faire une annonce retentissante.

Usain Bolt bientôt sur les terrains de Bundesliga? Surréaliste, cette hypothèse pourrait cependant se concrétiser plus vite qu'on ne le pense. Grand fan de football, l'homme aux 8 médailles d'or olympiques et aux multiples records du monde rêve depuis des années de s'essayer au rectangle vert chez les pros. Et si l'on en croit le Jamaïcain lui-même, c'est peut-être pour très bientôt... «En mars, nous allons faire des tests avec Dortmund et cela va déterminer ce que je vais faire de cette carrière, dans quelle direction cela va aller, a révélé l'homme le plus rapide du monde dans une interview au Sunday Express. S'ils disent que j'ai le potentiel pour devenir footballeur, et qu'il me faut un peu d'entraînement, j'y vais. Ça me rend nerveux. Je ne suis pas nerveux d'habitude mais là c'est du football, c'est différent. Je prendrai le temps qu'il faut pour m'ajuster, mais une fois que j'aurais joué quelques fois, je vais y prendre goût. C'était la même chose quand j'ai commencé l'athlétisme. J'étais nerveux pendant un temps, jusqu'à ce que je m'habitue à la foule, à tout ce qu'il y avait autour.»

«Un de mes plus grands rêves est de signer pour Manchester United, rappelle «La Foudre». Si Dortmund dit que je suis assez bon, je m'y mettrai à fond et je m'entraînerai dur. J'ai parlé avec Sir Alex Ferguson et je lui ai demandé de glisser un mot en ma faveur auprès des dirigeants. Il m'a répondu que si j'arrive à me mettre en forme et prêt à jouer, il verrait ce qu'il pourrait faire.» Les prochains mois diront donc si cette incroyable reconversion, peut-être la plus folle de l'histoire du sport, a des chances de se réaliser.