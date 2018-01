CHAMPIONNAT NATIONAL KATA (JUDO) La compétition sera répartie entre les 11 et 13 janvier

Le Championnat national seniors-kata de judo sera jumelé avec le Championnat national individuel, prévu du 11 au 13 janvier à la salle omnisports de Chéraga (Alger), et se déroulera en deux phases, les jeudi et samedi, a indiqué lundi la Fédération algérienne de la discipline (FAJ). «Le Championnat national kata sera réparti sur deux journées: le jeudi 11 janvier, et le samedi 13 du même mois» a publié l'instance fédérale dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel. «Le jeudi auront lieu les épreuves de Nage No Kata, Ju No Kata et Kodokan Goshin Jitsu», tandis que les deux épreuves restantes «Katame No Kata et Kime No Kata auront lieu le samedi 13» a encore précisé la FAJ. Cette compétition sera jumelée avec le Championnat national individuel seniors, qui selon la même source «se déroulera sous forme de combats éliminatoires de quatre minutes, avec un système de double repêchage». La pesée officieuse, prévue durant l'après-midi du 10 janvier, sera immédiatement suivie de la pesée officielle et du tirage au sort. La compétition débutera jeudi, avec les catégories de poids de moins de 90 kg, moins de 100 kg et plus de 100 kg chez les messieurs, ainsi que celles des moins de 70 kg, moins de 78 kg et plus de 78 kg pour les dames. Vendredi et samedi, ce sera au tour des catégories de poids restantes de faire leur entrée en lice dans cette compétition nationale, régie par un système de quotas régionaux. Chez les messieurs, les catégories de moins de 66 kg et moins de 81 kg seront les premières à concourir, puis ce sera au tour des moins de 60 kg et moins de 73 kg. Idem pour les dames, qui commenceront par concourir dans les catégories de moins de 52 kg et moins de 63 kg, puis dans celles de moins de 48 kg et moins de 57 kg, selon le programme de compétition, dévoilé par la FAJ.