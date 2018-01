CHIBANE PRÊTÉ AU MC ORAN SIX MOIS Belhadj annonce d'autres joueurs cette semaine

Outre Mansouri, dans les milieux mouloudéens l'on évoque également des contacts avec Billel Mebarki (USM El Harrach) et Mohamed Seguer (MC Alger), sauf que les deux joueurs sont en position de stand-by avec leurs clubs respectifs.

Le MC Oran, qui a attendu avant-hier pour réaliser sa première transaction dans le cadre du mercato d'hiver, poursuivra l'opération cette semaine avec l'arrivée d'autres nouveaux joueurs, a indiqué Ahmed Belhadj, le président de ce club de Ligue 1. «Nous sommes en pourparlers avec certains joueurs qui devraient nous rejoindre cette semaine», a déclaré Belhadj à la presse, en marge de la cérémonie de présentation de Youcef Chibane, l'attaquant de l'ES Sétif prêté pour six mois au MCO. Depuis l'ouverture du mercato hivernal, le 16 décembre dernier, la direction oranaise s'est montrée très timide dans ce registre, non sans provoquer l'ire de ses supporters, convaincus que leur équipe a plus que jamais besoin de renforts en vue de la deuxième partie de la saison. C'est l'aspect financier qui a le plus bloqué l'évolution des contacts entrepris par Belhadj et ses assistants avec les joueurs ciblés, a-t-on appris de l'entraîneur tunisien de l'équipe, Moez Bouakaz. Cela n'empêche toutefois pas la direction oranaise de saisir certaines opportunités pour engager de nouveaux joueurs, à l'image de Zakaria Mansouri, le milieu offensif du Paradou AC qui vient de rompre son contrat de prêt avec le MC Alger, et qui est attendu dans les prochaines heures à Oran pour éventuellement devenir la deuxième recrue des Rouge et Blanc. Outre Mansouri, dans les milieux mouloudéens l'on évoque également des contacts avec Billel Mebarki (USM El Harrach) et Mohamed Seguer (MC Alger), sauf que les deux joueurs sont en position de stand-by avec leurs clubs respectifs. Dans la foulée, le premier responsable technique des Rouge et Blanc n'écarte pas l'arrivée, dans les prochains jours, d'un attaquant international tunisien, qui s'est chargé lui-même de contacter, a-t-il dit dans une déclaration à une chaîne de télévision privée.

Les responsables et le coach du MCO sont désormais entrés dans une course contre la montre pour étoffer leur effectif avant la clôture du mercato d'hiver prévue pour le 15 janvier, surtout après avoir consenti à libérer quatre joueurs (Hassani, Ouchen, Souibah et El Amali) à l'issue de la phase aller.

Les Hamraoua ont réalisé une bonne affaire lors de la 1ère journée de la phase retour, disputée le week-end dernier, en allant s'imposer sur le terrain de la lanterne rouge, l'USM Blida (1-0). Grâce à cette victoire, arrachée dans les ultimes instants de la partie, le club phare de la capitale de l'Ouest a rejoint à la 5e place au classement le champion en titre l'ES Sétif, comptabilisant 25 points, soit un retard de 7 unités sur le leader, le CS Constantine.