CONFLIT AVEC LES JOUEURS DU RC RELIZANE La direction obtient gain de cause

La direction du RC Relizane a eu gain de cause dans les litiges financiers qui les opposent à plusieurs de ses joueurs ayant recouru à la Chambre de résolution des litiges (CRL), a-t-on appris hier du club de Ligue 2. La CRL, qui a traité le dossier hier, a jugé que la direction relizanaise a honoré ses engagements vis-à-vis des joueurs plaignants, et dont la plupart d'entre eux, à l'image de Derrag et de Guebli, aspiraient, en déposant plainte auprès de cet organisme, à bénéficier de leurs lettres de libération. Les règlements en vigueur autorisent, en effet, tout joueur n'ayant pas été payé pendant trois mois et un jour, de solliciter la CRL pour une éventuelle libération automatique. Les joueurs du RCR avancent n'avoir pas perçu six salaires. Les problèmes financiers sont monnaie courante dans ce club depuis le début de cette saison. Pis encore, les coéquipiers du capitaine, Mohamed Zidane, avaient fait grève pendant 10 jours, en octobre dernier. Ils ont également boycotté le match des 32es de finale de la coupe d'Algérie contre le NRB Telaghma (Inter-régions), il y a 10 jours, un match auquel le Rapid s'est présenté avec son équipe réserve. Le RCR, qui reste sur deux défaites de rang en championnat, occupe la 7e place au classement de la Ligue 2 avec 27 points, 26 points, devancé trois longueurs par les codauphins, la JSM Skikda et le MO Béjaïa et six par le leader l'AS Aïn M'lila, et ce, après la 16e journée. Les trois premiers accéderont en fin de saison en Ligue 1 que les Relizanais ont quittée en fin de saison dernière.