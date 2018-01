KADER RAHIM QUITTE LE STAGE DE L'EN MESSIEURS DE HANDBALL Y a-t-il un malaise au sein des Verts?

Après Slahdji qui a juré de ne plus remettre les pieds en Equipe nationale, l'un des cadres du Sept national vient de quitter le regroupement des Verts à Doha. Il s'agit du demi-centre de la formation française de l'US Dunkerque Kader Rahim. Une grande perte pour l'Equipe nationale à quelques jours seulement du début de la CAN 2018 et de son premier match face au Cameroun, surtout lorsqu'on sait que les Verts souffrent de plusieurs absences pour cause de blessures, à l'image de Hichem Kaabache et Ayoub Andi. II faut savoir que malheureusement les raisons de cette décision inattendue prise par Kader Rahim ne sont pas encore dévoilées. Si on sent un malaise en sélection nationale après ces deux incidents, le driver des Verts, Sofiane Hiouani, estime que les choses avancent bien que le groupe travaille dans de bonnes conditions à Doha. «On est actuellement au stade de préparation et l'équipe s'est beaucoup améliorée par rapport au denier tournoi des quatre nations en Tunisie», précisera-t-il. Le sélectionneur national, estime que lui et son staff, son en train de militer pour mettre en place un groupe qui doit représenter, comme il se doit, l'Algérie lors de ce championnat d'Afrique. Les gens doivent être un peu objectifs, l'équipe a eu 32 mois d'arrêt, c'est énorme. Beaucoup de choses se sont déjà améliorées, mais il faut être patient», a-t-il conclu.