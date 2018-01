LE RECRUTEMENT COINCE À L'USM BEL ABBÈS Cherif El Ouezzani s'impatiente

L'USM Bel Abbès peine toujours à régler ses dettes pour avoir le droit de recruter de nouveaux joueurs, au moment où l'entraîneur Si Tahar Cherif El Ouezzani ne cesse de réclamer des renforts à une semaine de la clôture du mercato d'hiver. La formation de la Mekerra fait, en effet, partie du contingent de clubs des deux Ligues sommés d'épurer leurs dettes envers d'anciens joueurs pour lever l'interdiction de recrutement dont ils font l'objet. Selon la direction de l'USMBA, les dettes du club sont estimées à plus de 50 millions de dinars, un véritable problème qu'elle n'arrive pas à résoudre. Entre-temps, tous les joueurs ciblés ou presque, ont déjà opté pour d'autres formations, rendant ainsi la marge de manoeuvres des responsables des Vert et Rouge très réduite au cours de cette dernière semaine du mercato d'hiver. Cela n'est évidemment pas fait pour arranger les affaires de l'entraîneur Cherif El Ouezzani, qui vient de réitérer, à l'issue de la victoire à domicile des siens contre le CR Belouizdad (1-0) samedi dernier dans le cadre de la 16e journée du championnat, la nécessité de renforcer son effectif par de nouveaux joueurs. La situation financière délicate que connaît l'USMBA a poussé son président, Adda Tayeb Boudjellal, à évoquer son départ, a-t-on appris hier de l'entourage du club. Pourtant, Boudjellal n'est en poste que depuis deux mois, une courte période durant laquelle il n'a pas réussi à trouver un remède aux nombreux problèmes du club, notamment sur le plan financier. Cette incapacité de la direction de lever l'interdiction de recrutement, et l'éventuelle démission du président du club, risquent d'engendrer un retour à la case départ pour les protégés de Cherif El Ouezzani qui restent sur deux victoires de rang en championnat, synonyme d'une belle remontée au classement, puisqu'ils occupent la 7e place avec 23 points, devançant de dix unités le premier relégable, l'US Biskra.