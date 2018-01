LIVERPOOL L'arrivée de Keita avancée

Fin août, Liverpool et Leipzig ont officialisé un accord pour le transfert, estimé à plus de

70 millions d'euros, de Naby Keita (22 ans, 13 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison), qui doit rejoindre le club anglais à partir du 1er juillet 2018. Mais après le récent départ de Philippe Coutinho pour le FC Barcelone, les Reds aimeraient pouvoir compter sur le Guinéen dès maintenant! En effet, d'après les informations du média britannique The Telegraph, Liverpool serait disposé à donner une somme d'argent supplémentaire à la formation allemande pour avancer l'arrivée de Keita en janvier. De son côté, le jeune talent aimerait également faire ses débuts avec l'actuel 4e de Premier League dès maintenant.