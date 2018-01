POCHETTINO, COACH DE TOTTENHAM "Le club doit faire des efforts pour retenir Kane"

Tottenham ne peut pas espérer retenir Harry Kane (24 ans) sans faire d'efforts, a estimé hier son entraîneur Mauricio Pochettino, pointant du doigt le départ de Philippe Coutinho vers le FC Barcelone malgré la volonté de Liverpool de le conserver. «Harry est si spécial. Il aime Tottenham et il a toujours été à Tottenham. Mais nous devons être intelligents dans notre façon de le gérer. Le joueur doit choisir de rester ici, vous ne pouvez pas forcer le joueur à rester ici», a insisté Pochettino dans des propos rapportés dans la presse britannique. «Notre job c'est d'essayer de travailler ensemble et d'atteindre tout ce que nous voulons atteindre. (...) Je lui ai dit que seuls quelques joueurs spéciaux peuvent faire carrière dans un seul club», a continué l'Argentin, suite au doublé de l'attaquant anglais lors de la victoire (3-0) contre Wimbledon (D3) lors du troisième tour de la coupe d'Angleterre avant-hier. «Nous voulons gagner des trophées, c'est le but. Tant que le club fait ça, alors je serais heureux d'être ici», a pour sa part commenté l'international anglais. Selon la presse britannique, Kane, qui a signé en 2016 un nouveau contrat qui court jusqu'en 2022, reste un joueur modestement payé (moins de 6 millions d'euros annuels) au regard des salaires pratiqués dans la Premier League pour les meilleurs joueurs. Les récentes louanges de Zinédine Zidane ont fait naître en Angleterre la crainte de voir l'international partir pour le Real Madrid dans un avenir proche. Les craintes ravivées par le départ de la star de Liverpool Philippe Coutinho vers le FC Barcelone. «Liverpool est l'un des meilleurs clubs du monde et regardez ce qu'il se passe quand Coutinho ou un joueur comme Coutinho veut partir», a pointé Pochettino. «Regardez ce qu'il s'est passé pour Cristiano Ronaldo avec Manchester United, Zidane avec la Juventus, Figo avec Barcelone. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que c'est très difficile pour tout le monde de garder son meilleur joueur si le joueur dit maintenant je veux partir''.» «C'est pourquoi c'est si important de faite attention à ses joueurs. C'est pour ça que vous devez anticiper les choses», a juté le technicien argentin.