PSG Quel choix doit faire Lucas pour son avenir?

Alors que son aventure au PSG semble bel et bien toucher à sa fin, Lucas doit trancher pour la suite de sa carrière. Que doit faire l'attaquant brésilien? Le mercato hivernal officiellement ouvert depuis le 1er janvier, plusieurs joueurs du PSG doivent régler les questions autour de leur avenir. C'est notamment le cas de Lucas. Recruté par le club de la capitale avec l'étiquette du futur talent de la Seleçao, l'ancien de Sao Paulo n'a jamais confirmé ses promesses. Aujourd'hui, avec les arrivées de Neymar et Mbappé, Lucas se retrouve très loin dans la hiérarchie et ne rentrant plus dans les plans de Unai Emery, il dispose d'un très faible temps de jeu. Alors forcément, la question d'un départ est d'actualité. N'ayant plus sa place au PSG, Lucas pourrait donc aller voir ailleurs et les prétendants sont d'ailleurs à l'affût. Le FC Nantes aimerait notamment offrir une chance au Brésilien, mais Waldemar Kita rencontre de grandes difficultés à convaincre Lucas. Alors que le Bétis Séville serait également sur les rangs, Manchester United séduirait bien l'international brésilien. Encore faut-il répondre aux attentes du PSG. En effet, les clubs intéressés ne proposeraient qu'un prêt pour Lucas, alors que le club de la capitale attend une vente afin de récupérer des liquidités et répondre au fair-play financier.