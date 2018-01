TOURNOI «FUTURES» À HAMMAMET DE TENNIS Ikhlef passe au 3e tour

Le tennisman algérien Aymen Ikhlef s'est qualifié au 3e et dernier tour qualificatif pour le tableau final d'un tournoi professionnel à 15 000 USD, prévu du 8 au 14 janvier à Hammamet (Tunisie), en battant par deux sets à un le Tunisien Zakaria Benbrahim. L'Algérien avait très bien démarré ce match, remportant assez facilement le premier set (6-1), avant de buter sur un retour tonitruant du Tunisien, ayant remporté le deuxième set au tee-break (7-5). Mais Ikhlef s'est bien ressaisi en fin de match et a remporté le dernier set (6-1), pour valider son billet pour le troisième et dernier tour qualificatif.

Ikhlef sera opposé à l'Italien Mortiz Trocker, qui de son côté s'était qualifié aux dépens d'un tout jeune Monténégrin de 17 ans, Stefan Draganovic: 7-6 (4), 7-5. Samedi, au premier tour de ce tableau des qualifications, Ikhlef avait assez facilement dominé le Danois Joen Moth-Poulsen (7-5, 6-2). L'Algérie a engagé un second joueur dans cette compétition sur terre battue, en l'occurrence Nazim Makhlouf, qui s'est fait éliminer au second tour par le Serbe Miljan Zikic. Makhlouf avait été dispensé du premier tour samedi, mais il a eu la malchance de tomber sur la tête de série numéro un, contre qui il n'a eu pratiquement aucune chance, comme en témoigne le score du match (6-2, 6-1). Une élimination précoce, mais qui ne signifie pas pour autant la fin de l'aventure de Makhlouf en Tunisie, car il vient de se porter candidat à deux autres tournois à 15 000 USD à Hammamet.