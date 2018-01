MO BÉJAÏA Bira succède à Biskri

Par Boualem CHOUALI -

Abdelkrim Bira est le nouvel entraîneur des Vert et Noir. Il remplace le désormais ex-entraîneur Mustapha Biskri remercié par le président du conseil de gestion au lendemain de sa défaite concédée à Oran devant l'ASMO locale. Le choix de Abdelkrim Bira a été motivé par le fait qu'il est un entraîneur local chevronné qui connaît parfaitement bien le football national, notamment la Ligue 2 Mobilis d'une part et qu'il a aussi à son actif plusieurs accessions en Ligue 1 d'autre part. Il a paraphé son contrat jusqu'à la fin de la saison en cours avec une option de renouvellement de son contrat pour la saison prochaine, une fois l'accession assurée. Abdelkrim Bira sera présenté aujourd'hui aux joueurs et dirigera par-là même sa première séance d'entraînement avec sa nouvelle équipe, le MO Béjaïa. L'objectif tracé pour le nouvel entraîneur des Vert et Noir est l'accession en Ligue 2 Mobilis d'une part et aller le plus loin possible dans la course à Dame Coupe d'Algérie d'autre part. En outre, dans la perspective du prochain match de coupe d'Algérie contre le MB Hassasna, programmé vendredi prochain à 14h30 au stade du 13 avril de Saïda pour le compte des 16es de finale, l'équipe a repris les entraînements avant-hier en fin de journée, à 17h30 au stade de l'UMA de Béjaïa. La reprise a été assurée par l'entraîneur des gardiens, Hakim Sebaâ qui aura la tâche de préparer l'équipe en attendant l'arrivée cet après-midi de l'entraîneur Bira pour entamer sa mission à la tête de la barre technique des Vert et Noir. Par ailleurs, la direction du MOB, avec à sa tête le président du conseil de gestion, Mustapha Rezki en l'occurrence, se penche sur le problème de la CRL afin de régler son litige dans les meilleurs délais. Pour rappel, le MOB est redevable de la bagatelle de 3,8 milliards qu'il faut régler avant le 15 janvier prochain, faute de quoi le club sera privé de tout recrutement en ce mercato hivernal. La direction du MOB, qui a négocié avec tous les joueurs concernés, a trouvé un terrain d'entente avec eux en attendant de négocier avec l'ex-coach, Nasser Sendjak, qui refuse d'entrer en contact avec les dirigeants des Crabes. Il est à signaler que l'ex-coach des Crabes attend le versement de 1,25 milliard de centimes, une somme importante que les dirigeants veulent négocier.