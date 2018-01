A SIX JOURS DE LA FIN DU MERCATO D'HIVER La CRL va-t-elle sévir après la fin du délai?

Par Saïd MEKKI -

L'attaquant Sid Ahmed Aouedj lors de la signature de son nouveau contrat avec l'ESS

Il faut donc juste faire remarquer que ce mercato profite surtout à certaines équipes aisées financièrement, au moment où les autres n'ont pas la manne financière pour ou sont simplement toujours endettées.

Les clubs du championnat de Ligue 1 Mobilis connaissent des fortunes diverses durant ce mercato d'hiver ouvert depuis le 15 décembre dernier pour la recherche des joueurs «opérationnels» afin de terminer la saison en cours avec de bons résultats pour les uns et éviter le purgatoire pour d'autres. Ces emplettes se déroulent au moment où la Fédération algérienne de football a décidé de brandir la menace de leur interdire le recrutement cet hiver dans le cas où le montant des dettes dépasserait les 10 millions de dinars. De plus, il y a lieu de noter cette «largesse» de la même institution de permettre désormais aux clubs de recruter quatre au lieu de trois joueurs auparavant durant ce mercato d'hiver. Ironie du sort, et jusqu'à présent aucune équipe n'a encore engagé quatre joueurs. Et c'est donc à se demander pourquoi proposer l'augmentation du nombre des joueurs alors qu'on est incapable d'y arriver?... Il faut donc juste faire remarquer que ce mercato profite surtout à certaines équipes aisées financièrement, au moment où les autres n'ont pas la manne financière pour ou sont simplement toujours endettés.

D'ailleurs, les grosses cylindrées du championnat, à l'image de l'ES Sétif, du MC Alger et de l'USM Alger, n'ont pas attendu le début officiel du mercato pour entamer leur marché, commençant déjà depuis plusieurs semaines leurs opérations de prospection au pays et même au-delà des frontières.

Le MCA était le premier à annoncer la couleur en soumettant à des tests l'attaquant malien Aboubacar Diarra qui, finalement, n'a pas été retenu dans l'effectif algérois. Mais, par contre, il a engagé l'attaquant du MC Oran Mohamed-Amine Souibaâ et le milieu offensif du RC Relizane Oussama Tebbi. De plus, le MCA lorgne l'attaquant zambien Bwalya pour le convaincre de signer chez les Vert et Rouge.

L'ESS, champion sortant, se met de la partie d'abord en réussissant à faire prolonger le contrat de son joueur Abdelmoumen Djabou avant de faire signer le milieu de terrain du MCA Sid Ahmed Aouadj.

La JS Saoura qui talonne le leader actuel, le CSC, a déjà engagé le défenseur sénégalais Youssoufa El Hadji ainsi que le désormais ex-gardien de but de l'USM El Harrach, Mohamed Seddik Mokrani.

La JSK, qui négocie avec le coach marocain Badou Zaki pour lui proposer de prendre la barre technique succédant à Aït Djoudi démissionnaire, a déjà engagé Ziri Hammar (USM Alger) et Lyès Benyoucef (Paradou AC) en attendant les négociations avec le défenseur international Essaïd Belkalem et l'attaquant de l'USM El Harrach Hamza Banouh. De son côté, le CS Constantine, champion honorifique d'automne, a réussi à convaincre le défenseur international Mokhtar Belkhiter de s'engager, mais après visite médicale il s'avère que le joueur est blessé et le coach Amrani demande donc la résiliation de son contrat.

Le MC Oran vient d'engager sa première recrue à savoir le gardien de but de l'ES Sétif, Youcef Chibane. L'USM El Harrach qui veut soit Ouardi ou Mehdaoui pour remplacer le départ du Tunisien le coach Dhaou, a déjà recruté le joueur de l'Olympique de Médéa Younès Sofiane. Quant à l'Olympique de Médéa, il a déjà engagé le joueur de Aïn Oussara, le jeune Abdelhak Abdelhafid dit «Okocha». Du côté du NA Hussein Dey, si le jeune attaquant Abderrahmane Yousfi est déjà engagé, on attend les négociations pour le recrutement de Ayman Lekdjaâ (USMH) et Derouiche du Paradou. Or, justement, le Paradou AC a décidé encore une fois de se passer de cette période des transferts, préférant puiser dans sa réserve pour se renforcer ou encore prêter ses joueurs. D'autres clubs ne peuvent donc se permettre de recruter, faute de finances ou plus grave encore de dettes. Faut-il rappeler que la Ligue a fixé la date du 7 janvier comme dernier délai pour le règlement des dettes des clubs concernés. Ces clubs restent donc coincés par la Commission des résolutions des litiges (CRL). Ainsi, les clubs ont eu jusqu'au 7 du mois en cours à 12h pour assurer la régularisation de la situation avec leurs joueurs sinon c'était l'interdiction de recruter...