Valdano tacle Zidane

Quelques mauvais résultats et tous ceux qui vous encensaient hier vous attaquent aujourd'hui. Enième exemple à Madrid avec Jorge Valdano au sujet de l'entraîneur merengue, Zinédine Zidane. Le Real Madrid a encore laissé des points en route, hier sur le terrain du Celta Vigo. Un match nul (2-2), une prestation moyenne et désormais 16 points de retard sur le FC Barcelone au classement (avec un match en moins). Logique, dès lors, que les anciens de la maison madrilène cherchent un responsable. Presque tout désigné si l'on en croit Jorge Valdano, ancien joueur et directeur sportif du club. Dan des propos accordés à la radio espagnole Onda Cero, et retranscrits par Footmercato, Valdano a déclaré ceci: «À l'époque, Zidane devait corriger Rafa Benítez. Aujourd'hui, il doit se corriger lui-même. Il a sa part de responsabilité parce qu'il y a un problème qui est clairement lié à l'entraîneur.»