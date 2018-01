ATLETICO MADRID Le salaire mirobolant qui attend Griezmann au Barça

Toujours bien décidé à recruter Antoine Griezmann, le Barça lui aurait fait une offre mirifique pour achever de le convaincre de rejoindre les Blaugrana l'été prochain.

Attention, risque d'embouteillage au FC Barcelone! Car après avoir recruté Ousmane Dembélé l'été dernier puis Philippe Coutinho ce week-end pour faire oublier le départ de Neymar, les dirigeants blaugrana ne comptent pas s'arrêter là.

Ainsi, en dépit de l'arrivée du milieu brésilien et des quelque 160 millions déboursés pour contenter Liverpool, le Barça serait toujours décidé à recruter Antoine Griezmann lors du prochain mercato estival. Au vu des tarifs pratiqués sur le marché des transferts depuis l'été dernier, l'arrivée du Français aurait certes tout d'une bonne affaire puisque sa clause libératoire, qui avait été fixée à 200 millions d'euros lorsque l'Atletico Madrid était interdit de recrutement, n'est plus que de 100 millions d'euros.

Le cas échéant, son transfert vaudra néanmoins quelques migraines à Ernesto Valverde puisqu'il lui sera en effet difficile de contenter tout le monde et de conserver l'équilibre de l'équipe. A en croire la Cadena Ser, le club catalan a pourtant bel et bien fait du Français la priorité de son recrutement estival et a mis les petits plats dans les grands pour achever de convaincre un Antoine Griezmann d'ores et déjà sensible aux arguments du club catalan. Le Barça lui aurait en effet notamment proposé un contrat de cinq ans et un salaire annuel de 15 millions d'euros, soit le deuxième plus gros salaire de l'effectif, à hauteur de Luis Suarez. De quoi achever de le convaincre? L'ancien joueur de la Real Sociedad aurait en tout cas décidé de rester sourd aux approches de Manchester United.

Le salaire pharaonique exigé aux Red Devils aurait d'ailleurs pour but de les décourager. Mais l'Atletico Madrid n'aurait pas renoncé à conserver son joueur. A tel point que les Colchoneros, qui rêvent de le voir évoluer aux côtés de Diego Costa durant toute une saison, seraient prêts à s'aligner sur les émoluments proposés par le Barça...