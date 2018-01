CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE HANDI-BASKET (6E JOURNÉE) Difficile succès du leader

Le club de Nour Hammadi, leader du Championnat de la Division nationale A de handi-basket, a souffert pour battre le FC Boufarik (52-48), lors de la 6e journée, alors que le CR El-Harrach a lourdement chuté à Boufarik, face à l'IRB (84-13), qui s'empare de la seconde place. Si Nour Hammadi a confirmé sa bonne santé, au même titre que l'IR Boufarik, le CRH semble souffrir le martyre après six journées de championnat et doit se ressaisir rapidement pour espérer assurer une place au tournoi play-off pour le titre national. En effet, El Harrach, habitué à jouer les premiers rôles, occupe une peu reluisante 7e place avec 4 points en trois matchs joués. Une position qu'il partage avec le HM

El-Eulma (4 matchs). La 9e et dernière place est occupée par l'AK El-Khechna (3 pts/3 j). Cette avant-dernière position met les Harrachis dans une situation difficile, sachant que seuls les quatre premiers, à l'issue de la première phase, se qualifieront aux play-offs.