CHAMPIONNAT DE WILAYA DE CROSS COUNTRY 300 coureurs attendus à Oran

Le championnat de wilaya de cross country aura lieu samedi prochain à l'hippodrome «Antar Ibn Cheddad» d'Es-Sénia (Oran), a-t-on appris de la ligue oranaise d'athlétisme. Cette phase wilaya verra la participation de plus de 300 coureurs dans les catégories poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors filles et garçons représentant 20 associations sportives locales. Le programme de cette étape qualificative pour la phase régionale, prévue février prochain à Tlemcen, comporte des courses sur des distances de 1 200 mètres pour les jeunes catégories et 10 000 mètres pour les seniors dames et messieurs. La phase finale du championnat d'Algérie de cross country 2018 se aura lieu le 11 mars prochain à Chlef.