CHAMPIONNAT NATIONAL INTER-ÉCOLES DE TIRS AU PISTOLET Début de la compétition en présence de 17 équipes

Le Championnat national militaire de tirs au pistolet a débuté avant-hier à l'Ecole supérieure de matériels de la 1ère Région militaire à El Harrach (Alger), avec la participation de 17 écoles militaires. La première journée de compétition a été consacrée aux épreuves de tirs de précision par équipes messieurs et dames, alors que la 2e journée prévue hier devait être consacrée au déroulement des épreuves de tirs de rapidité par équipes (messieurs et dames) dans la matinée, et de précision individuel (messieurs et dames) dans l'après-midi. La dernière journée de compétition, demain, sera consacrée aux épreuves de tirs de rapidité individuel (messieurs et dames). Selon le règlement de la compétition, le vainqueur des épreuves individuelles est celui qui recevra la meilleure note, alors que pour les épreuves par équipes les trois meilleures notes seront comptabilisées. Le directeur de l'Ecole supérieure de matériels, le général Abdelghani Moumen, a souligné l'importance de cette discipline dans la préparation des éléments de l'armée au combat. «Cette compétition est une occasion pour nos meilleurs tireurs de se distinguer et représenter de la meilleure façon les couleurs nationales», a-t-il ajouté.