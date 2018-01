DROITS MARKETING, PUBLICITAIRES ET DIGITAUX DE LA FAF Un nouvel avis d'adjudication sera lancé le 14 janvier

La Fédération algérienne de football annonce que l'avis d'adjudication lancé pour ses droits marketing, publicitaires et digitaux auprès des agences de communication spécialisées dans le marketing sportif pour la période du 1er mars 2018 au 1er

mars 2021 a été déclaré infructueux, une seule candidature ayant été déposée avant le

8 janvier 2018, dernier jour du dépôt des offres. De ce fait, un nouvel avis d'adjudication sera lancé le 14 janvier 2018. Le dernier délai pour le dépôt des offres est le 22 janvier 2018. Cette consultation concerne l'ensemble des droits suivants: Droits marketing et publicitaires de la FAF et de ses équipes nationales, Droits marketing sur les événements institutionnels de la Fédération algérienne de Football, Droits digitaux de la Fédération algérienne de football, Gestion du merchandising des produits de la Fédération algérienne de football, commercialisation des droits d'affichage publicitaire de la FAF dans l'enceinte des terrains des stades où se dérouleront les rencontres de football des équipes nationales. Le cahier de charges peut-être retiré à l'adresse de la FAF à Dély Ibrahim-Alger.