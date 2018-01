HAÏOUANI, SÉLECTIONNEUR DE L'EN MESSIEURS DE HANDBALL "Abdi sera remplacé par Arib"

Les handballeurs algériens devaient affronter hier en fin de journée Oman, avant de boucler le tournoi aujourd'hui face à l'Iran (17h30).

L'arrière de la sélection nationale de handball, Ayoub Abdi, indisponible trois semaines après une blessure à l'épaule, sera forfait pour la coupe d'Afrique des nations 2018 au Gabon (17-27 janvier), a-t-on annoncé avant-trois semaines à cause de sa blessure, il ratera donc la CAN 2018. Après des examens approfondis effectués à Doha, il en ressort qu'il souffre d'une fissure à la deuxième côte au niveau de la clavicule», a déclaré Haïouani. Abdi (22 ans) s'est blessé lors de la victoire de l'Algérie face à Cuba (32-20) en match comptant pour la 3e journée du tournoi international amical du Qatar, samedi à Doha. «Il sera remplacé par Réda Arib (GS Pétroliers) qui a fait toute la procédure de vaccination», a ajouté le sélectionneur national. C'est le deuxième forfait sur blessure qu'enregistre le Sept algérien, après celui de Hichem Kabache qui évolue à Nîmes (Ligue 1 française de handball), lequel a été victime d'une luxation du pouce lors du tournoi amical des Quatre nations, disputé du 26 au 28 octobre en Tunisie.

La sélection nationale, qui dispute actuellement le tournoi international du Qatar avec la participation du pays organisateur, de l'Iran, de Cuba et de Oman, fait également face au départ soudain de l'international Abdelkader Rahim (Dunkerque/France), après une discussion avec le staff technique. Les handballeurs algériens devaient affronter hier en fin de journée Oman, avant de boucler le tournoi aujourd'hui face à l'Iran (17h30).

A la CAN 2018, l'Algérie évoluera lors du premier tour de la compétition dans la poule A aux côtés du Gabon, de la Tunisie (vice-championne d'Afrique), du Cameroun et du Congo, tandis que le groupe B est composé de l'Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la RD Congo, de l'Angola et du Nigeria. Les trois premiers de la compétition représenteront l'Afrique au Championnat du monde, prévu en Allemagne et au Danemark en 2019.