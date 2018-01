MC EL EULMA Ziaya rebondit chez les Babiya

L'ancien attaquant international algérien Abdelmalek Ziaya (34 ans) s'est engagé pour un contrat de 18 mois avec le MC El Eulma, a-t-on appris auprès du pensionnaire de la Ligue 2 Mobilis. L'ancien joueur de l'ES Sétif reste sur une mauvaise expérience la saison dernière avec l'ASM Oran (Ligue 2) avec une seule apparition et un but marqué avec la formation de M'dina Jedida. Ziaya avait entamé sa carrière au sein de l'ES Guelma avant de rejoindre l'ES Sétif en 2005 avec laquelle il avait remporté plusieurs titres nationaux et internationaux. Il est considéré comme l'un des joueurs algériens les plus titrés dans l'histoire du football national avec 12 titres remportés avec l'ESS, Ittihad Djeddah (Arabie saoudite) et l'USM Alger. En Equipe nationale, Ziaya compte six sélections avec notamment une participation à la coupe d'Afrique des nations 2010 en Angola sous l'ère de l'ancien sélectionneur Rabah Saâdane.