MONACO Wenger prêt à mettre 100 millions d'euros pour Lemar

Alors que le départ de Alexis Sanchez à Manchester City semble se préciser, Arsenal souhaiterait à tout prix se renforcer en recrutant Thomas Lemar du côté de l'AS Monaco. Arsenal relancerait l'offensive pour Thomas Lemar! Après la très bonne saison de l'ailier français sous les couleurs de l'AS Monaco, couronnée d'un titre de champions de France et d'une demi-finale de Ligue des Champions, les Gunners avaient déjà tenté de le récupérer en toute fin de mercato estival, sans succès. Le club londonien souhaiterait désormais voir arriver Lemar cet hiver afin de pallier le possible départ de Alexis Sanchez à Manchester City. L'AS Monaco serait contre l'idée de vendre un joueur, et encore moins un cadre de l'équipe, en plein milieu de la saison. Néanmoins, l'offre d'Arsenal, qui s'élèverait à plus de 100 millions d'euros selon le Daily Mirror, pourrait convaincre le club de la Principauté de laisser filer Lemar. Leonardo Jardim s'est récemment exprimé sur le sujet: «D'habitude, nous ne vendons pas de joueurs lors du mercato hivernal. Mais le mois est encore long et beaucoup de choses peuvent arriver». Reste à savoir quelle sera l'évolution de ce dossier d'ici la fin du mercato...