PSG Lucas, c'est 40 millions d'euros

Le Paris Saint-Germain ne compte pas brader Lucas (25 ans, 5 apparitions et 1 but en L1 cette saison) cet hiver. Le quotidien Le Parisien révèle que le club de la capitale réclame 40 millions d'euros minimum pour son ailier brésilien. Une somme importante pour un joueur qui ne joue quasiment pas cette saison et sous contrat jusqu'en juin 2019. Le Paris SG sera peut-être ouvert à la négociation en cas d'offre se rapprochant de sa demande, mais il doit tenter d'obtenir le plus d'argent possible avec ses ventes pour rentrer dans les clous du fair-play financier. Pour le moment, Manchester United s'est intéressé à Lucas, mais les Red Devils ont songé à un prêt. Le PSG veut un transfert et espère que Liverpool passera à l'action après la vente de Philippe Countinho au FC Barcelone, mais les Reds n'ont pas relancé ce dossier et possèdent d'autres priorités (Mahrez, Lemar).