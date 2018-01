ALGÉRIE A'-RWANDA A' (AUJOURD'HUI À 15H À TUNIS) Les locaux veulent impressionner Madjer

Par Saïd MEKKI -

Le staff technique national en discussion avec ses joueurs

Pour ce match amical et pour son second stage avec cette sélection des joueurs locaux, Rabah Madjer a fait appel à 21 joueurs évoluant dans le championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis.

La sélection nationale des joueurs locaux rencontrera aujourd'hui son homologue rwandaise en match amical à 15h au Stade olympique d'El Menzah (Tunis). Cette rencontre amicale entre dans le cadre de la préparation des deux équipes en prévision des prochaines échéances officielles.

Le Rwanda se prépare à prendre part au championnat d'Afrique des nations 2018 prévu au Maroc, une compétition réservée aux joueurs locaux et de laquelle l'Algérie avait été éliminée par la Libye (1-2, 1-1). Quant à la sélection algérienne drivée par Rabah Madjer, elle se prépare avec comme objectif de permettre au staff technique de choisir les meilleurs locaux pour les intégrer dans la sélection A qui prépare la poursuite des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2019 à partir du mois de septembre prochain avec des matchs amicaux durant les deux dates FIFA en mars et juin prochain. Pour ce match amical et pour son second stage avec cette sélection des joueurs locaux, Rabah Madjer a fait appel à 21 joueurs évoluant dans le championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis. Les coéquipiers de Abdelmoumen Djabou, ont entamé dimanche dernier ce second stage au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), avant de rejoindre la capitale tunisienne, hier. Le staff technique composé de Madjer-Menad et Ighil ont programmé une ultime séance d'entraînement léger hier, au stade d'El Menzah, avant d'affronter aujourd'hui le Rwanda. Il est utile de rappeler au passage que l'Equipe nationale A' devait donner la réplique le 23 décembre dernier à son homologue émirati à Dubaï, avant que la rencontre ne soit annulée en raison de la participation des Emirats arabes unis à la coupe du Golfe, dont ils ont atteint la finale, perdue vendredi face à Oman (0-0, aux t.a.b 4-5). Madjer a donc préparé ce match amical, il a travaillé avec ses joueurs durant trois séances. Mais, il se trouve que deux joueurs ont finalement déclaré forfait pour cette rencontre amicale, à savoir Derfalou et Benguit. Derfalou s'est présenté au stage alors qu'il souffrait d'une blessure et Benguit a contracté sa blessure au cours des entraînements.

Madjer s'est déplacé donc avec 20 joueurs laissant Benguit à Alger sachant que même si Derfalou se déplace avec le groupe à Tunis, il ne serait certainement pas aligné pour ne pas lui compliquer son état de santé. Rabah Madjer a noté avec satisfaction la belle forme affichée par ses joueurs, tout en déplorant l'absence de Benguit, forcé de quitter le stage et de déclarer forfait pour le déplacement en Tunisie, à cause d'un état de faiblesse qu'il a ressenti. Le sélectionneur national s'attend à ce que ses éléments donnent le meilleur d'eux-mêmes face au Rwanda. En tout cas, Madjer n'a pas le temps de bien préparer la sélection algérienne qui manque terriblement de cohésion et de complémentarité, vu qu'il n'a pu tester ses joueurs dans un match amical et ce serait donc une rencontre d'évaluation des joueurs», que de travail purement tactique pour le trio du staff technique des Verts. Mieux encore, ce premier test des joueurs locaux sous la houlette du trio Madjer-Menad-Ighil serait une opportunité pour que les joueurs montrent ce dont ils sont capables pour pouvoir espérer faire partie du groupe de la sélection A. Face à une section rwandaise bien rodée et qui reste sur un stage d'une quinzaine de jours en Tunisie ponctué par deux matchs amicaux. C'est-à-dire que les Rwandais sont mieux préparés que les joueurs de Madjer. Ce qui explique pourquoi ce test est important aussi bien pour Madjer que pour ses joueurs.

La sélection rwandaise de football a été tenue en échec dimanche dernier par la Namibie (1-1) en match amical disputé au stade municipal de Monastir (Tunisie). Auparavant, les joueurs du coach allemand des Rwandais, Antoine Hey, ont donné la réplique au Soudan en amical mais la rencontre a été interrompue à la 40e minute de jeu, suite à un accrochage entre les joueurs. L'entraîneur du Rwanda, Antoine, a déclaré: «Nous espérons qu'après ces deux matchs, les joueurs seront prêts pour le grand match contre l'Algérie aujourd'hui. Certains de ces joueurs ont besoin de ce genre de matchs pour entrer dans le rythme compétitif nécessaire, car ils n'ont pas joué de matchs réguliers comme Savio et Barnabé.» Après le match les Algériens rejoindront leurs clubs respectifs alors que les Rwandais se déplaceront demain vers le Maroc pour disputer la phase finale du CHAN qui débutera vendredi prochain. Lors de ce CHAN 2018, le Rwanda fera partie du groupe C, basé à Tanger, aux côtés de la Libye, du Nigeria et de la Guinée équatoriale. Les coéquipiers de Mico Justin entameront le tournoi le 15 janvier face au Nigeria, avant d'affronter la Guinée équatoriale le 19 janvier puis la Libye le 23 du même mois.