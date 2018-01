CAT D'AFRIQUE DU NORD U14 DE TENNIS Cinq pays présents à Alger

Cinq pays dont l'Algérie prendront part au Championnat ITF/CAT d'Afrique du Nord des U14 (garçons et filles), prévu du 11 au 14 janvier, au tennis club de Bachdjarah (Alger), a-t-on appris hier auprès de la Fédération algérienne de tennis (FAT).

Outre l'Algerie (pays hôte), la compétition verra la participation du Maroc, de la Tunisie, de la Libye et de l'Egypte. «Cette échéance entre dans le cadre du calendrier de la Confédération africaine de tennis (CAT) et qui sera organisée en collaboration avec la FAT. C'est une compétition qui concerne uniquement la catégorie des 14 ans et moins, garçons et filles», a indiqué le président de l'instance fédérale, Mohamed Bessaad. Selon la même source, organiser un tel évènement en Algérie permettra aux joueurs et joueuses algériens de préparer les prochaines échéances internationales.

«Ce championnat sera une occasion pour nos jeunes joueurs et joueuses de préparer les compétitions à venir, notamment le championnat d'Afrique des jeunes, prévu à Pretoria (Afrique du Sud) fin de Mars», a fait savoir Bessaad.

L'Algérie qui vise le podium, sera représentée par 17 athlètes. Il s'agit de: Ramzi Brahimi, Abdelkrim Benosman, Anis Benamar, Ibrahim Soltani, Rayan Benhabiles, Reda Ghettas, Slimane Kichou, Bouchra Mebarki, Inès Cherif, Amina Arnaout, Razane Khaled Khodja, Bouchra Baitiche, Sofia Ali Khodja, Rawan Mebarki, Melissa Benmar, Chiraz Boukholda et Imen Ghettas.

«Lors de cet évènement, nous allons jouer pour le podium car nous avons des joueurs qui ont des qualités pour aller loin dans la compétition. Par exemple, il y a la jeune Bouchra Mebarki qui est en stage au centre de formation de haut niveau de Casablanca au Maroc et qui progresse régulièrement. Chez les garçons, des joueurs comme Brahimi et Benosman peuvent réaliser un résultat positif» a estimé le président de la FAT.

En prévision de cette compétition, un stage de préparation, s'est tenu du 2 au 5 janvier, au Mitidjta tennis club de Boufarik (Blida), encadré par un staff technique composé des entraîneurs nationaux Ouahab Reda et Wakil Keciba.