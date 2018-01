EQUIPE NATIONALE DES U21 Charef retient 26 joueurs contre la Tunisie

Le sélectionneur de l'Equipe nationale des U21, Boualem Charef, a fait appel à

26 joueurs en vue de la double confrontation amicale face à la Tunisie, le 15 janvier au Centre technique national de Sidi Moussa (15h30) et le 17 janvier au stade Omar-Hamadi (16h), a annoncé hier la FAF. En vue de ces deux rendez-vous préparatoires, la sélection des U21 sera en regroupement à partir du samedi 13 janvier à Sidi Moussa. «Notre principal objectif est de former une équipe forte, en mettant le rendement individuel des joueurs au profit du collectif», avait déclaré Charef dans une déclaration accordée au site officiel de la FAF. L'ancien entraîneur de l'USM El Harrach occupe également le poste de directeur des équipes nationales. La liste des joueurs convoqués est: Abdelmoumene Sifour, Abdeldjalil Semmane, Billel Benhamouda, Mohamed Redha Boumechra (USMA), Ahmed Boutagga, Oussama Gatal (USMB), Aymen Bouguerra, Youcef Douar (PAC), Naouef Khacef, Laïd Ouadji (NAHD), Imad-Eddine Azzi (MCA), Bilal Tizi Bouali (JSK), Mourad Haddad, Aymen Mahios (CAB), Kamel Belarbi (USMH), Mohamed Alla-Eddine Belaribi (ASMO), Hadj Habib Saïd Fellahi (ASO), Boumediene Frifer (MCO), Youcef Bechou (CRB), Ibrahim Farhi (US Biskra), Abdennour Belberka, Alaa-eddine Zoubiri (CRAS Ouargla), Sayeh Achref Khaled, Mouatez Billel Arrar (CRBT Ouargla), Abdelbari Aissani (ASM Ouargla), Oussama Aggar (MOB).