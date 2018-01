FC LORIENT Résiliation du contrat de Mesloub à l'amiable

L'international algérien Walid Mesloub (32 ans), quitte le

FC Lorient. Le joueur a résilié son contrat avec les Merlus. Le club a officialisé la nouvelle via un communiqué, Walid Mesloub quitte le FC Lorient après avoir résilié son contrat à l'amiable. «D'un commun accord avec le FC Lorient, Walid Mesloub

(32 ans), le milieu de terrain international algérien du

FC Lorient, quitte aujourd'hui les Merlus. Arrivé dans le Morbihan à l'été 2014 en provenance du Havre, Walid Mesloub aura joué 82 matchs de Ligue 1 sous les couleurs du FC Lorient dans lesquels il aura délivré

10 passes décisives et inscrit un but. Il aura été d'ailleurs un des grands artisans du maintien du club en Ligue 1 lors de la saison 2014-2015. Pour ces trois saisons et demie passées au FC Lorient, le club tient à le remercier pour son professionnalisme et lui souhaite bon courage pour la suite de sa carrière.» L'ancien joueur du Havre, désormais libre, n'a pas disputé la moindre minute en Ligue 2 cette saison.