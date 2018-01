L'EN MESSIEURS PRÉPARE LA CAN 2018 Haïouani explique le cas Rahim

Les handballeurs algériens devaient disputer leur dernier match au tournoi international du Qatar contre l'Iran hier.

L'entraîneur de la sélection nationale de handball messieurs, Sofiane Haïouani, a indiqué avant-hier que le joueur Abdelkader Rahim (Dunkerque) qui a quitté le Sept national, lundi en plein tournoi international du Qatar, n'a montré aucun engagement envers la sélection et pris la décision de partir de son plein gré. «Abdelkader Rahim a décidé de quitter la sélection sous prétexte que le groupe n'avait pas le niveau pour réussir une campagne africaine au Gabon. Sincèrement, ce joueur n'a montré aucun engagement depuis qu'il a rejoint l'équipe pour le stage en Serbie», a déclaré Haïouani. «La goutte qui fait déborder le vase est incontestablement son manque de respect envers le staff technique lors de la victoire face à Cuba», a ajouté Haïouani, soulignant que son remplaçant sera dévoilé incessamment. C'est le troisième forfait qu'enregistre le Sept algérien, après ceux de Ayoub Abdi et de Hichem Kabache, blessés et indisponibles pour la CAN 2018. La sélection nationale de handball messieurs s'est imposée devant son homologue de Oman sur le score de 28 à 27 (mi-temps: 13-12), en match comptant pour la 5e journée du tournoi international du Qatar, disputé avant-hier à Doha. C'est la deuxième victoire du Sept algérien dans cette compétition, après celle obtenue devant Cuba (32-20), contre une défaite face au Qatar (21-40). Les handballeurs algériens devaient disputer leur dernier match au tournoi international du Qatar contre l'Iran hier. A la CAN 2018, l'Algérie évoluera lors du premier tour de la compétition dans la poule A aux côtés du Gabon, de la Tunisie (vice-championne d'Afrique), du Cameroun et du Congo, tandis que le groupe B est composé de l'Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la RD Congo, de l'Angola et du Nigeria. Les trois premiers de la compétition représenteront l'Afrique au Championnat du monde, prévu en Allemagne et au Danemark en 2019.