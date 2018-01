MC ORAN Mansouri et Abdat s'engagent pour 18 mois

Le MC Oran a enregistré, mardi, l'arrivée officielle de Zakaria Mansouri et Fayçal Abdat pour porter à trois le nombre des recrues de ce club de Ligue 1 à l'occasion du mercato hivernal. Mansouri

(21 ans) et Abdat (31 ans) ont signé, chacun, un contrat de

18 mois, a-t-on appris de la direction de la formation phare de la capitale de l'Ouest algérien. Le premier évoluant comme milieu offensif, vient du MC Alger, alors que le second, ex-sociétaire de la JS Kabylie, est un défenseur central. Ces signatures interviennent

48 heures après l'arrivée de Youcef Chibane, l'attaquant de l'ES Sétif, qui s'est engagé avec les Hamraoua pour six mois à titre de prêt. Une seule licence reste à exploiter par la direction du MCO, dont l'équipe occupe la 5e place au classement conjointement avec l'ESS, comptabilisant chacun

25 points, distancés de sept unités par le leader, le CS Constantine.