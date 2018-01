SELON LE TABLOÏD ANGLAIS THE SUN Mahrez vaut plus que Coutinho!

Alors qu'il n'a reçu aucune offre concrète pour un éventuel transfert en ce mercato hivernal, Riyad Mahrez pèserait, selon The Sun, 165 millions d'euros.

Le tabloïd anglais s'est appuyé sur les statistiques de Philippe Coutinho avec Liverpool pour tenter de mesurer la valeur marchande actuelle de l'international algérien. En comparant les performances des deux joueurs en Angleterre, il est arrivé à la conclusion que la star des Foxes coûterait un peu plus que le Brésilien qui vient d'être transféré au FC Barcelone pour un montant de 160 millions d'euros. Il est vrai que depuis son arrivée aux Reds, Coutinho a inscrit 41 buts en 152 apparitions en championnat, ce qui donne un ratio d'un but tous les 3,7 matchs. Alors que Mahrez en est déjà à 34 réalisations en 125 rencontres en Premier League, ce qui lui donne le même ratio. Seulement, sur les deux dernières saisons, comme le relève The Sun, l'ancien joueur du Havre présente de meilleures statistiques que son homologue brésilien, puisqu'il a atteint la barre des 30 buts et délivré 21 passes décisives, soit un peu plus que le néo-Barcelonais durant la même période (28 buts et 18 passes décisives).

Et si l'on tient compte du palmarès, Mahrez surclasse largement Coutinho à travers un titre historique avec les Foxes en Premier League en 2016, un trophée du meilleur joueur du championnat d'Angleterre et celui du Ballon d'or africain de la même année.