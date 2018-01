ALGÉRIE A' 4- RWANDA A' 1 (MATCH AMICAL) Les Verts locaux donnent satisfaction

Par Lounès MEBERBECHE -

Les Verts ont dominé leurs adversaires durant toute la partie et ont rendu une belle copie.

Après deux stages effectués à Alger, la sélection nationale des locaux a pu disputer hier après-midi son premier match amical sous la conduite du sélectionneur Rabah Madjer et de ses deux assistants, Djamel Menad et Meziane Ighil. Cette rencontre, qui s'est déroulée à Tunis au stade El Menzah, opposée les Verts locaux à la sélection rwandaise des locaux et qui s'est soldée par la victoire des Algériens par le score lourd de 4-1. Le staff technique national a aligné d'emblée un Onze rentrant expérimenté avec Chaouchi dans les buts, le jeune défenseur du PAC, Islam Arous, sur le flanc droit et Mokhtar Benmoussa sur le côté gauche, tandis que l'axe central était occupé par la paire Chafaï-Bouhenna. Au milieu de terrain, Madjer a fait confiance à El Mellali et Belkheir sur les côtés en milieux excentrés, tandis que Djabou s'est occupé de l'animation du jeu juste devant le récupérateur de la JSK, Boukhanchouche. Lakroum et Abid formaient la ligne d'attaque. Le défenseur central de l'USMA, Farouk Chafaï, s'est offert un doublé aux 10e et 32e minutes sur corner, tandis que Abid a inscrit son but sur un centre tendu de Islam Arous à la 29e minute. Le Rwanda a réduit le score à la 80e minute par l'entremise de Mubumbyi Barnabe. En fin de match, Bouguelmouna a ajouté un 4e but pour l'EN algérienne à la 87e minute. Il est à noter que le sélectionneur Madjer a fait plusieurs changements en seconde période, notamment le portier Salhi à la place de Chaouchi. Les Verts ont dominé leurs adversaires durant toute la partie et ont rendu une belle copie. L'Equipe nationale A' devait donner la réplique le 23 décembre dernier à son homologue émiratie à Dubaï, avant que la rencontre ne soit annulée en raison de la participation des Emirats arabes unis à la coupe du Golfe. De son côté, le Rwanda prépare le championnat d'Afrique des nations 2018 au Maroc (12 janvier- 4 février) où il fera partie du groupe C, basé à Tanger, aux côtés de la Libye, du Nigeria et de la Guinée équatoriale. Les Rwandais ont été tenus en échec dimanche au stade de Monastir (Tunisie) par la Namibie (1-1), alors que le test amical disputé samedi dernier face au Soudan a été interrompu à la 40e minute suite à un accrochage entre les joueurs. La sélection algérienne, drivée par Rabah Madjer, se prépare avec comme objectif de permettre au staff technique de choisir les meilleurs locaux pour les intégrer dans la sélection A qui prépare la poursuite des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2019, à partir du mois de septembre prochain avec des matchs amicaux durant les deux dates FIFA en mars et juin prochains. Après le match, les partenaires de Ziti rejoindront leurs clubs respectifs pour disputer les 16es de finale de la coupe d'Algérie, alors

que les Rwandais se déplaceront aujourd'hui

au Maroc afin de disputer la phase finale du CHAN 2018.