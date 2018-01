NOUVEAU REBONDISSEMENT À LA JSK Saïb entraîneur et Cherif Mellal président

Par Kamel BOUDJADI -

Cherif Mellal, le nouveau président de la JSK

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la JSK s'est finalement tenue hier au lieu, à l'heure et à la date prévus.

Des décisions importantes ont été prises et d'autres non moins importantes entérinées par les présents à l'hôtel Le Concorde sis boulevard Stiti de la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou. La réunion a également eu le mérite de lever le voile sur certaines rumeurs colportées par les différentes parties, à l'instar de la nouvelle de la venue, finalement fausse, de l'entraîneur Badou Zaki.

Le point le plus important de l'ordre du jour a donc été épuisé de facto, à savoir la dissolution du directoire. Aussi, Madjène, Zouaoui et Aït Djoudi ne sont plus les responsables de la JSK. Le directoire vient d'être dissous même si la démission de Aït Djoudi a précédé de deux jours la dissolution. Lakhdar Madjène, de son côté, a devancé les choses en annonçant sa démission hier matin, quelques heures seulement avant l'AGEx.

A la suite de la dissolution et ne pouvant laisser le poste vacant, l'assemblée a décidé de nommer Nassim Abderrahmane, un actionnaire du club, au poste de président par intérim. Il est chargé d'assurer le remplacement jusqu'au 25 janvier 2018, date de la prochaine assemblée. Notons que la prochaine réunion qui regroupera les actionnaires du club du Djurdjura est attendue avec impatience car, selon nos sources, l'investisseur Cherif Mellal sera officialisé président de la JSK. Après cette intronisation, décidée, semble-t-il, bien avant la date prévue, le prochain président s'attellera à préparer une autre AGEx qui sera consacrée, enfin, à l'ouverture du capital du club.

Autre nouvelle décision importante: la réunion d'hier a eu le mérite de mettre fin à l'incertitude qui a régné durant plusieurs mois au niveau de la barre technique. C'est enfin un enfant du club, Moussa Saïb, qui a été désigné comme entraîneur en chef. Cette nomination met ainsi fin à la valse des entraîneurs. Selon nos sources, les négociations avec l'entraîneur marocain Badou Zaki ont été stoppées net après la dissolution du directoire qui les a menées durant plusieurs jours.

Par ailleurs, il convient de signaler que la désignation de Cherif Mellal comme président était souhaitée par de nombreux observateurs et surtout par les supporters qui voient en lui, un homme capable de financer le club et surtout travailler dans la clarté. Tout le monde se souvient de la première apparition de ce jeune investisseur émigré qui coïncidait avec la venue de l'Italien Rocco Cavallo. Celui-ci avait tranché dans le vif en conditionnant sa venue par l'ouverture du capital. Pour lui, c'est la méthode la plus constructive et surtout légale qui devait prévaloir. Tous les investisseurs auront un traitement équitable et leurs cahiers des charges seuls décideront de l'opportunité ou non de les introniser à la tête de la JSK.

Et au vu de l'évolution de la situation, le temps lui a donné raison. Après plusieurs tentatives de redresser la barre, les responsables du club ont enfin reconnu leur échec. Tous ceux qui sont passés par la présidence n'ont fait que des promesses mais jamais fourni du concret. Ni l'investisseur italien ni le trio n'ont pu résoudre les problèmes financiers de la JSK qui continue de végéter à la porte de la relégation.

Enfin, après l'AGEx d'hier, un semblant d'espoir commence à s'installer à la maison JSK. Une lueur qui tient à un fil toutefois, que les décisions soient maintenues. Les supporters croient beaucoup à l'apport de Cherif Mellal comme président et surtout à celui de Moussa Saïb comme entraîneur. Le premier a, d'ailleurs, dans ses dernières déclarations mis l'accent sur l'ouverture du capital afin de permettre à tous ceux qui aiment le club de venir apporter un plus et dans la légalité, en plus sans passer par un quelconque comité ni personnage.