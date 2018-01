COUPE D'ALGÉRIE-16ES DE FINALE:DRB TADJENANET-MC SAÏDA À L'AFFICHE DEMAIN Les Petits Poucets veulent poursuivre le rêve

Par Saïd MEKKI -

Le Difaâ aura l'avantage de jouer à domicile

L'ouverture de cette étape de la prestigieuse compétition aura lieu au stade de Dar El Beïda et opposera l'équipe de la Division nationale amateur (DNA), le CRB Dar El Beïda à l'équipe d'inter-régions, l'ES Besbès.

Les seizièmes de finales de la coupe d'Algérie débuteront aujourd'hui et seront étalés sur cinq jours pour se clôturer mardi prochain avec le choc des titans opposant deux équipes de la Ligue 1, à savoir l'USM Alger au CS Constantine.

Le coach Omar Belatoui ne veut en aucun cas perdre ce mach à domicile sur la pelouse du stade Ismaïl Lehoua prévu demain vendredi face au MC Saïda qui vient de perdre son coach d'ailleurs. Seulement, pour ce match, le coach du DRBT ne pourrait compter sur les services de son attaquant redoutable Mohamed Lamine Belmokhtar qui s'est déplacé dans un hôpital de Chelghoum Laïd afin d'effectuer des analyses pour sa blessure. Le joueur a été blessé lors du dernier match de l'équipe face à l'Olympique de Médéa en championnat.

L'ex-joueur du RC Relizane ne pourrait donc être aligné demain face à la JS Saoura. De plus, la participation de l'autre attaquant l'émigré Abel Khaled n'est pas sûre, dans la mesure où il souffre d'une blessure au pied gauche. En tous les cas, à Tadjenanet on ne parle que d'une qualification face à une équipe de la Ligue 2 qui souffre dans son championnat et qui vient juste de perdre son coach.

En effet, Mohamed Benchouïa a été sacrifié à l'issue de cette entame de la deuxième partie de la saison, après avoir vu son contrat résilié par la direction du MC Saïda. Et c'est donc le coach intérim à savoir Aïssa Bekli qui dirigera les joueurs ce vendredi face au DRBT. Le coach intérim de Saïda prépare ses joueurs surtout sur le plan mental après le limogeage de Benchouïa tout en les mettant devant leurs responsabilités «Nous allons rencontrer une équipe de la Ligue 1, la pression sera sur notre adversaire et nous devons donc saisir occasion pour réaliser un on match et surtout nous qualifier..», a conclu le coach intérim du MCS. Seulement, la mission est bien difficile devant une équipe très difficile à manier sur son terrain bien qu'elle est instable sur le plan des résultats d'une manière générale. Des autres matchs au programme de demain, on notera le déplacement du Paradou à El Bayadh pour y rencontrer l'équipe locale, le MCEB de la Régionale 1. D'ailleurs, le coach espagnol du Paradou a bien averti ses joueurs à ne point sous-estimer cette équipe d'El Bayadh.

Le MO Béjaïa, qui a perdu son coach Biskri et donc Bira a refusé de lui succéder à la barre technique, se doit de bien négocier son déplacement à Saïda pour rencontrer le MB Hassassna de la division amateur. C'est aussi le cas pour l'Olympique de Médéa en déplacement à Guelma pour jouer face à l'IRB Belkheir de la Régionale 1.

A un degré moindre, le NC Magra de la division amateur devrait bien prendre au sérieux cette équipe de la Régionale et le CR Zaouïa de la Régionale 1 qui jouera à domicile. Quant à l'AS Aïn M'lila, leader de la Ligue 2, il doit bien se méfier de l'équipe de la Division amateur l'IB Lakhdaria dans son match qui aura lieu à Khroub.

Les autres matchs des seizièmes de finale de la coupe d'Algérie sont répartis entre trois journées, celle de samedi, lundi et mardi prochains.