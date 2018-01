CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE VOLLEY-BALL Le GS Pétroliers et NRB Arréridj présents

Quinze équipes dont le Groupement Sportif Pétroliers et le NR Bordj Bou Arréridj (Algérie) ont officiellement confirmé leur participation à la 36e édition du Championnat arabe des clubs de volley-ball (messieurs), prévu du 14 au 26 février 2018 à Tunis, a rapporté la Fédération tunisienne de volley-ball, sur sa page facebook, citant le secrétaire général de l'Union arabe de la discipline. Selon le responsable de l'Union arabe, Jihene Khalfene, outre le GSP et le NRBB, les équipes ayant confirmé jusqu'ici leur participation sont: l'Espérance de Tunis et l'Etoile du Sahel (Tunisie), Ahly bahreini (tenant du titre/Bahrein), Sidpol et Speedball Chekka (Liban),

El-Ittihad et Ahly Jeddah (Arabie Saoudite), Seep et Essalem (Oman), Bachmarka et Police (Irak), Souihli et Ahly Benghazi (Libye).